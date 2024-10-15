“SKY express” havayolu Atina-Yerevan arasınnda uçuşlara başlayacak

Yunanistan havayolu şirketi “SKY express” 6 Kasım’dan itibaren Atina-Yerevan arasında uçuşlara başlayacak.



Zvartnots Uluslararası Havalimanı’ndan edindiğimiz bilgiye göre, seferler çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez yapılacak.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/15/SKY-express-havayolu-Atina-Yerevan/287683