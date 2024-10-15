Ermenistan ve Türkiye meclis başkanları neler görüştü?

Cenevre’de Ermenistan ve Türkiye Ulusal Meclis başkanları Güney Kafkasya’daki barış sürecini ve “Barış Kavşağı” projesini görüştü.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan görüşmeye ilişkin X hesabından bir paylaşımda bulundu. Simonyan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında yapılan görüşmeyi anlamlı buluyor.

Simonyan, “Çok çeşitli ikili meseleleri, Güney Kafkasya’daki barış sürecini ve bir bütün olarak bölgedeki barış sürecini görüştük” diye yazdı.

Kurtulmuş’la görüşmede Simonyan, Ermenistan Hükümetinin “Barış Kavşağı” projesini de anlattı. Gelecekte ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardılar.

Hatırlanacağı üzere bu Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı ile Numan Kurtulmuş’un ilk görüşmesidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/15/Ermenistan-Türkiye-meclis-başkanları/287595