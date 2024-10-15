Ermenistan, İran Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları İstanbul’a geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında Cuma günü Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın İstanbul’da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’yı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Fidan ve Safedi Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan bölgedeki çatışmaları durdurmanın tek yolunun Gazze’de ateşkesin sağlanmasından geçtiğini söyledi. Fidan ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu dışişleri bakanlarının katılımıyla, Üçüncü Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısının 18 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşeceğini açıkladı. Fidan şunları söyledi:



”Bugün İsrail uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir ancak İsrail bu suçu tek başına işlememekte. İsrail’in elinden tutan ona silah veren ülkeler var. Bu bölgenin insanları soykırımcı Netanyahu’yu unutmayacak. Bu bölgenin insanları Netanyahu’nun en yakın dostlarını da unutmayacak. İsrail’e soykırım yapması için verilen destek hep akıllarda kalacak. Son bir yılda yaşananlar Orta Doğu ülkelerinin daha bağımsız bir siyaset yürütmesini mümkün kılacak.”



“Biz, Gazze’de ateşkesin sağlanamaması halinde çatışmaların başka ülkelere de yayılacağını uyarısında bulunmuştuk. Lübnan’daki son günlerde yaşanan gelişmeler maalesef öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşürülmesinin yegane yolu Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanmasdır. İsrail’in iki devletli çözümü ve dolayısıyla Filistin devletini engellemeye çalıştığı açıktır. Biz Ürdün’le beraber iki devletli çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”



“Bölgeye dair konuların bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Nasıl ki Filistin meselesinde Ürdün ve diğer Orta Doğu ülkeleri ile temas içindeysek, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üzerinden bölge ülkeleri ile Kafkasya üzerine istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu platformun üçüncü toplantısını 18 Ekim’de İnşallah ülkemizde bizim ev sahipliğimizde yapacağız. Söz konusu toplantıya bizimle beraber Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları katılacak.”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın “3+3” bölgesel istişare platformunun İstanbul’daki üçüncü toplantısına katılacağını söyledi.

(ANKA, Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31144/ermenistan-iran-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-istanbul-a-geliyor