Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Türkiye’ye gitti

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, 15-16 Ekim tarihlerinde Türkiye’ye (İstanbul) gitti. 15 Ekim’de bakan, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi’ne katıldı.



Bakan Sanosyan konuşmasında, mevcut jeopolitik koşullarda yeni, güvenilir ve yaşanabilir iletişim kanallarının oluşturulmasının yanı sıra daha önce işleyen ulaştırma altyapılarının yeniden başlatılması ve güvenli bir şekilde işletilmesinin tüm dünya ülkeleri için birincil önem kazandığını vurguladı çünkü gelişmiş altyapıların varlığı ve dengeli bölgesel kalkınma, tüm ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ve orada yaşayan insanların refahının sağlanması için en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Bakan Sanosyan, “Bölgedeki tüm devletler arasındaki ekonomik altyapıların tamamen açılması, kanalların geliştirilmesi ve ara bağlantı düzeyinin artırılması Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin öncelikleri arasındadır.

Güney Kafkasya’da kalıcı ve istikrarlı bir barışın tesis edilmesi hedefi doğrultusunda Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti “Barışın Kavşağı” projesini geliştirdi.” ifadelerini kullandı.

Bakana göre, Ermenistan Cumhuriyeti, hiçbir ayrım gözetmeksizin, egemen topraklarından geçen tüm kanalları yeniden başlatmaya, yenilerini oluşturmaya, Ermenistan’dan geçen malların, araçların, insanların, boru hatlarının, elektrik hatlarının güvenliğini sağlamaya hazırdır.

“Önerdiğimiz ‘Barış Kavşağı’ projemiz, bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma altyapılarının engellerinin kaldırılmasını ve eşitlik ve karşılıklılık ilkesine dayalı olarak ülkenin egemenlik ve yargı yetkisi altında faaliyet göstermesini ima ediyor.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/15/Ermenistan-Bölgesel-Yönetim-Altyapı-Bakanı-Türkiye/287694