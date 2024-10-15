Diyarbakır’ın tarihi kilisesinde dengbêj sesleri yankılandı

Diyarbakır’daki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde dengbêj sesleri yankılandı.

HABER – Güneş OCAĞA

Diyarbakır Merkez Suriçi’nde yer alan tarihi Surp Giragos ErmeniKilisesi’nde ‘Dengbêj Divanı’ gerçekleşti. Kürt sözlü kültürünün taşıyıcıları olan dengbêjler Arif Kuzu ve Mehmet İnce söyledikleri stran ve kilamlarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

‘DENGBÊJLERE SAHİP ÇIKIN’

Dengbêjliğin Kürtlerin tarihi ve kültürü anlamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Dengbêj Mehmet İnce, “Herkesin dengbêjlere sahip çıkması gerekir. Bizim varlığımızın sürdürülmesi Kürt kültürünün sözlü tarihinin de sürdürülmesi anlamına geliyor. Ve yeni nesilin yetiştirilmesi de dengbêjliğin ileriye taşıması için hayati öneme sahiptir” dedi.

‘SESLERİNİ DUYUNCA KOŞTUM’

Dengbêj dinletisine gelen Ayşe Sormaz, “Ben Diyarbakır‘ın tarihini görmek için İstanbul’dan geldim. Gezerken dengbêjlerin sesinin kilisede yankılandığını duydum ve hemen dinlemeye geldim. Gerçekten sesleri çok güzel. Çok etkilendim” diye konuştu.

‘YAŞANMIŞLIKLARI AKTARILIYOR’

Baran Yılmaz adlı vatandaş da “Dengbêjlik, tarihi yazılara yazılmamış bir halkın kültürünü seslendiriyor. Acılarımız, sevinçlerimiz ve yaşadığımız yaşanmışları aktarıyor” diye belirtti.

MUHABİR: Güneş OCAĞA

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