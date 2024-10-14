Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi oldu

Galatasaray Lisesi mezunu dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı. Acemoğlu, 2015 Nobel Kimya Ödüllü Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Aziz Sancar’ın ardından Nobel ödülü sahibi olmanın gururunu yaşadı.

Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, kurumların ekonomideki rolü üzerine yaptığı çalışmaları ve ekonomi bilimine yaptığı büyük katkılarıyla tanınan Daron Acemoğlu, ilk olarak 2011 yılında ekonomi dalında verilen Galatasaray Ödülü’nün sahibi olmuştu.

“DÜŞÜNCELERİMİN VE EĞİTİMİMİN TEMELİ GALATASARAY LİSESİ’NDE ATILDI”

Acemoğlu o gün yaptığı konuşmada Galatasaray Lisesi’nin eğitim hayatındaki önemine vurgu yaparak, “Galatasaray Ödülü’nü almamın benim için çok önemli bir manası var. Özellikle bunun ilk Galatasaray Ödülü olması, beni çok gururlandırıyor. Galatasaray Lisesi benim düşüncelerimin ve eğitimimin temelini sağlayan bir kurum. Galatasaray Lisesi’nde aldığım düşünce yapısıyla henüz lisedeyken sosyal bilimlerin matematiksel bir şekilde yapılması gerektiğine inanmış ve bu konularda daha sistematik ve daha aydınca düşünmeye ilk olarak okuldayken başlamıştım. Bu açıdan Galatasaray’ın benim için çok büyük bir önemi var. Ayrıca Galatasaraylılar Derneği’nin Türkiye için ne kadar önemli bir kurum olduğunu biliyorum. Bu yüzden Galatasaray Ödülü’nün bana verilmesi benim için çok anlamlı, çok özel ve çok onur verici bir olay… Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu bu üstün başarısından ötürü tebrik ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü

https://www.galatasaray.org/haber/galatasaray-haberleri/camiadan-haberler/prof-dr-daron-acemoglu-nobel-ekonomi-odulu-nun-sahibi-oldu/56327