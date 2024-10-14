Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Daron Acemoğlu kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Daron Acemoğlu Ermeni mi?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Daron Acemoğlu’na dair merak edilenlerin yanıtı…

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson’a verildi.

Ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgli çalışmalarından dolayı verildi.

Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR ASLEN NERELİ?

Daron Acemoğlu‘nun tam adı Kamer Daron Acemoğlu‘dur. 3 Eylül 1967 yılında İstanbul’da doğan Daron Acemoğlu 55 yaşında. Babasının ismi Kevork Acemoğlu annesinin ismi ise İrma Acemoğlu’dur. Aslen Ermeni kökenli olan Daron Acemoğlu ilköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladı. Galatasaray lisesi mezunu olan Daron Acemoğlu dünyanın en iyi 10 ekonomisti arasında gösteriliyor.

MIT’DE İKTİSAT PROFESÖRÜ

Kamer Daron Acemoğlu, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İngiltere’nin York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İktisat alanında profesör olan Daron Acemoğlu, 1993’ten itibaren akademik kariyerini ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) sürdürdü. 2000 yılında profesör unvanı alan Daron Acemoğlu hala MIT bünyesinde bulunuyor.

DÜNYANIN EN ÇOK ALINTI YAPILAN İSMİ

Daron Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında çalışıyor. 2021 yılı itibarıyla IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında yer alıyor.

DARON ACEMOĞLU’NUN EŞİ ASUMAN ÖZDAĞLAR KİMDİR?

16 Aralık 1974 yılında doğan Asuman Özdağlar, eşi Daron Acemoğlu kadar hatta ondan daha başarılı bir isim. 47 yaşında olan Asuman Özdağlar, Turgut Özal’ın ilk kabinesinde yer alan devlet bakanı İsmail Özdağlar’ın kızıdır. Asuman Özdağlar ile eşi Daron Acemoğlu’nun 2 erkek çocukları bulunuyor.

MIT’DE BÖLÜM BAŞKANI

Daron Acemoğlu gibi eşi Asuman Özdağlar da ABD’nin en başarılı üniversitesi MIT’te çalışıyor. Asuman Özdağlar, 2012’de profesör olduğu MIT’de 2017 yılında Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanlığı’na atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezunu olan Asuman Özdağlar, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla tanınıyor.

https://www.bursahakimiyet.com.tr/aktualite/daron-acemoglu-ermeni-mi-1337736#google_vignette