Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na

Nobel Ekonomi Ödülü’nü bu yıl Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James A. Robinson kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü’nün bu yılki sahipleri belli oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği” üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü’nü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson’a verdi.

Komiteden yapılan açıklamada, “Ekonomi bilimlerinde bu yılın ödül sahipleri, uluslar arasındaki refah farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldular. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson bir ülkenin refahı için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da 1967’de doğan ve Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İngiltere’de York Üniversitesi ve London School of Economics’de iktisat eğitimi alan Daron Acemoğlu, dünyanın en önemli iktisatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Daron Acemoğlu’nun 1988’de vefat eden babası Kevork Acemoğlu, Türkiye’nin tanınmış ticaret hukuku uzmanlarından biriydi. 1991’de vefat eden annesi, Kadıköy Aramyan Uncuyan Okulu’nun eski müdürlerinden İrma Acemoğlu ise, şair ve edebiyatçı kimliğiyle de tanınıyordu.



Dünyada kendisinden en çok alıntı yapılan 10 iktisatçıdan biri olan Daron Acemoğlu, 2005’te ‘Nobel Ekonomi Ödülü’nün habercisi’ olarak görülen John Bates Clark Madalyası’na layık görülmüştü.

Acemoğlu halen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde ekonomi profesörlüğü görevini devam ettiriyor.

2001’de Avrupa Ekonomik Kuruluşu tarafından yaptırılan bir araştırmada, dünyanın en önemli 1000 ekonomisti arasında 12. sırada yer alan Acemoğlu, 2007’de, başarılı politikacı, sanatçı ve bilim insanlarının kabul edildiği en üst düzey kurum olarak tanınan Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi’ne seçilmişti.

Daron Acemoğlu ile 2023 yılında yaptığımız röportaj için: “Bu kadar insanın göçü çöküşe yol açar, Türkiye bunun eşiğinde”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31129/nobel-ekonomi-odulu-daron-acemoglu-na