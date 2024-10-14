Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi

Son dakika haberi… Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemeoğlu, Simon Johnson ve James Robinson’a verildi. Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar’dan sonra Türkiye’den Nobel alan 3. isim oldu.

Bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson’a gitti.

ABD’nin en önde gelen üniversitelerinden MIT’de öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye’den Nobel Ödülü alan üçüncü isim oldu.

Daha önce Orhan Pamuk edebiyat, Aziz Sancar kimya alanında Nobel’in sahibi olmuştu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü’nü “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarından dolayı” Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James A. Robinson’a vermeye karar verdi.

Ekonomi Bilimleri Ödül Komitesi Başkanı Jakob Svensson, ödülle ilgili “Ülkeler arasındaki devasa gelir farklarını azaltmak günümüzün en büyük zorluklarından biri. Kazanan isimler bu konuda kurumların önemini ortaya koydu” dedi.

Daron Acemoğlu ve Simon Johnson, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT), James Robinson ise Chicago Üniversitesi’nde çalışıyor.

Daha önce bu ödülü Milton Friedman, John Nash ve Ben Bernanke gibi dünyaca ünlü ekonomistler almıştı. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü’nü de, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesi’nde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazanmıştı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden sayılan ve İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından verilen Nobel Ödülü 11 milyon İsveç kronu (1,1 milyon dolar) değerinde.

NOBEL ÖDÜLLERİ

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969’da verildi. Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901’deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021’de de yapılamamıştı.

https://www.sozcu.com.tr/nobel-odulu-daron-acemoglu-na-gitti-p92364