Hristiyan bölgesi vuruldu!

İsrail’in Hayfa şehrindeki askeri üssüne Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 67 asker yaralandı.

İsrail’in Hayfa şehrindeki askeri üssüne Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 67 asker yaralandı. Bu saldırı, Hristiyanların yoğunlukta olduğu Aitou köyüne düzenlenen İsrail saldırısının ardından gerçekleşti ve bölgede ilk kez Hristiyanlara yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Karşılıklı Saldırılar

İsrail, Hizbullah’ın saldırısına savaş uçakları ve topçu atışlarıyla karşılık verdi. Tel Aviv’de siren sesleri çalarken, İsrailliler sığınaklara gitti. Hizbullah, Hayfa’ daki deniz üssüne de füze saldırıları düzenledi.

ABD ve İran’ın Tepkileri

ABD, İsrail’e THAAD hava savunma sistemi konuşlandırılmasına onay verdi. İran ise olası İsrail misillemesinin sınırlı kalması halinde konuyu kapatacağını bildirdi.

Savaşın Gölgesinde

Lübnan’dan Hayfa’ya atılan roketlere karşılık İsrail’in hava ve topçu saldırılarının devam edeceği belirtiliyor. İsrail ordusu, Suriye‘den gelen 2 İHA’yı da engelledi. Gelişmelerin ardından, bölgede gerginlik artmaya devam ediyor.

https://www.tunagazete.com/haber/22078522/hristiyan-bolgesi-vuruldu