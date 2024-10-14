Ekonomi Nobel’i alan Daron Acemoğlu’nun özel hikayesi

İki meslektaşı ile ekonomi dalında Nobel ödülüne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu hayat hikayesiyle Bloomberg HT Youtube kanalının özel projesi Profil’in de konuğu olmuştu. İşte Acemoğlu’nun özel hayat hikayesi…

Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki araştırmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

Acemoğlu’nun İstanbul’da başlayan hayat hikayesi, ABD’de başarılı bir kariyere uzanmıştı. Acemoğlu, hayat hikayesiyle Bloomberg HT Youtube kanalının Profil programının da konuğu olmuştu. İşte Acemoğlu’nun kendi ağzından özel hayat hikayesi…

https://www.bloomberght.com/ekonomi-nobel-i-alan-daron-acemoglu-nun-ozel-hikayesi-2362268