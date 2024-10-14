Dünyanın en eski Hristiyan kilisesi bulundu

Arkeologlar, dünyanın en eski Hristiyan kiliselerinden biri olduğuna inandıkları bir yapıyı yakın zamanda ortaya çıkardılar. Münster Üniversitesi, 11 Ekim’de yayımladığı bir basın bülteniyle, dördüncü yüzyıldan kalma bir kilisenin keşfini duyurdu.
💢 Münster Üniversitesi, “Buluntu, haç biçimli uzantılara sahip sekizgen bir yapıdan oluşuyor,” açıklamasını yaptı. Ekip, kilisenin bazı kısımlarını kazdı ve jeofiziksel yöntemlerle inceledi.
💢 Münster Üniversitesi’nden Profesör Achim Lichtenberger, “4. yüzyıla ait yapı, ülkede arkeolojik olarak belgelenmiş en eski kilisedir – Ermenistan’daki erken Hristiyanlık için sansasyonel bir kanıttır,” diye belirtti.
💢 Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi’nden Dr. Mkrtich H. Zardaryan, “Burada sekizgen kiliseler şimdiye kadar bilinmiyordu, ancak MS 4. yüzyılda ilk kez ortaya çıktıkları Doğu Akdeniz bölgesinden onlara çok aşinayız,” diye ekledi.
💢 Tipolojik olarak buluntu erken Hristiyan anıt binalarına karşılık geliyor.
💢 Araştırmacılar, haç şeklindeki uzantılarda, radyokarbon tarihlemesiyle MS 4. yüzyılınortalarına tarihlenen ahşap platformların kalıntılarını keşfettiler.
💢 Çapı yaklaşık 30 metre olan sekizgen binanın basit bir harç zemini ve pişmiş toprak karoları dikkat çekti.
💢 Mermer buluntuları, binanın Akdeniz’den ithal edilen bu malzemeyle zengin şekilde dekore edildiğini gösteriyor.
💢 Alman-Ermeni araştırma ekibi, bölgedeki kazılarına devam edileceğini ve kilisenin kime adandığı sorusu da dahil olmak üzere yeni keşifler yapmayı umduklarını belirttiler.
“Ermenistan dünyanın ilk Hıristiyan devletiydi”
💢 Efsaneye göre, Hristiyan misyoner Gregory, M.S. 301 yılında Ermeni kralı III. Tiridates‘i Artaxata’da Hristiyanlığa döndürdü ve Ermenistan’ı dünyadaki ilk Hristiyandevleti yaptı.
💢 Keşfedilen kiliseye sadece birkaç metre uzaklıktaki Khor Virap Manastırı‘nın, Ermenistan’ın Hristiyanlığa geçişinin bir hatırası olarak inşa edildiği düşünülüyor.
Khor Virap Manastırı, Ermenistan
💢 Artaxata şehri, Artaxiad ve Arsacid hanedanları tarafından yönetilen Ermenistan Krallığı’nın başkenti olarak uzun dönem hizmet etti.
💢 Şehir, Helenistik dönemde önemli bir metropol haline geldi ve yaklaşık altı yüzyıl boyunca Ermenistan Krallığı’nın başkenti oldu.
https://gdh.digital/arkeologlar-dunyanin-en-eski-hristiyan-kiliselerinden-birini-ortaya-cikardi-131615
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