Diyarbakır’ın simge yerinin üstü kapatıldı, son hali bakın nasıl oldu?

Kara Papaz Kilisesi olarak da bilinen Diyarbakır Saint George Kilisesi’nin açık olan kubbesi restorasyon çalışmaları kapsamında kapatıldı.

Özgür Ayaydın

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale’de 2008 yılında restore edilen, milattan sonra 3. yüzyıldan kalma Saint George Kilisesi, bir süredir sanat galerisi olarak hizmet sunuyordu.

Çok tanrılı dinlere ait bir tapınak olduğu da varsayılan Saint George Kilisesi, İçkale’nin kuzeydoğu köşesinde Dicle’ye bakan yüksek kayalıkları üzerinde yer alıyor.

Geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda tarihi yapının zarar görmemesi, bina içi ısının korunması amacıyla kilisenin kubbesinin kapatılması, yaklaşık 100 yıldır kubbesi açık olduğu için gökyüzü görünüşü simge haline gelmesi dolayısıyla da şeffaf kubbe yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Restorasyonda Saint George Kilisesinin üzerine şeffaf kubbe konuldu.

Kilise, sanat galerisi olarak kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

https://www.cermikgazetesi.com/diyarbakirin-simge-yerinin-ustu-kapatildi-son-hali-bakin-nasil-oldu#