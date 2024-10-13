Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfında işçi kıyımı

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Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfında çalışan en az 8 sağlık çalışanı küçülme gerekçesiyle işten atıldı. İşçiler işten atmaların artacağını söyledi.

İstanbul’da bulunan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfında “Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar” gerekçesiyle küçülmeye gideceklerini söyledikleri 8 çalışanı işten attı.

Şimdilik, 4 ameliyathane görevlisi, 2 hemşire ve bir çamaşırhane görevlisinin işten atıldığı bildirilirken işten atmaların artacağı söylendi.

İşten atılan çalışanlar, “Pandemide, en zor şartlarda çalıştık, emek verdik. Şimdi işçi kıyımına başlayıp bizi kapının önüne koydular, halka sağlık hizmeti veren bizler bu kıyıma öfkeliyiz” dedi. Sağlık işçileri yakın zamanda bir basın açıklaması ile hastane önünde direnişe başlayacaklarını söyledi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

https://www.evrensel.net/haber/530675/yedikule-surp-pirgic-ermeni-hastanesi-vakfinda-isci-kiyimi