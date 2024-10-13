Romanya’da Ermeni Dili, Alfabesi ve Kültürü Günü kutlanıyor

Romanya, her yıl 12 Ekim’de Ermeni Dili, Alfabesi ve Kültürü Günü’nü kutluyor. 15 Ekim’de bir konser gerçekleşecek.

12 Ekim, alfabenin kurucusu Mesrob Maşdots ve İncil’i tercüme eden Gatoğis Sahak Bartev’e adanan Tercümanlar Bayramı ile aynı zamana denk gelecek şekilde seçildi.



12 Ekim’in Ermeni Dili, Alfabesi ve Kültürü Günü olarak belirlenmesine ilişkin yasa tasarısı süreci, milletvekilleri Varujan Vosganian ve Varujan Pambuccian tarafından başlatıldı. Yasa Romanya Senatosu tarafından onaylandı ve Temsilciler Meclisi 2019’da yasayı geçirdi.



Kutlama çerçevesinde 15 Ekim’da Romanya Akademisi Büyük Salonu’nda Ilinca Dumitrescu’nun piyano resitali gerçekleşecek. Ermeni besteciler Arno Babacanyan, Gomidas, Suren Zakaryan, Garen Ananyan, Aram Haçaturyan’ın eserleri seslendirilecek.

Etkinlik, George Enescu Filarmoni Orkestrası tarafından Romanya Ermeni Birliği ve Romanya Ermeni Başpiskoposluğu işbirliğiyle düzenleniyor.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31122/romanya-da-ermeni-dili-alfabesi-ve-kulturu-gunu-kutlaniyor