Paşinyan: “Barış Kavşağı” projesi mevcut uluslararası koşullarda önem kazandı

Ermenistan’da Paşinyan hükümetinin gündemde tuttuğu “Barış Kavşağı” projesi, hem Ermenistan sınırlarındaki ablukayı kaldırmayı hem de Ermenistan’ı ve komşularını kapsayacak uluslararası bir geçiş hattı oluşturmayı amaçlıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu projenin bilhassa Ukrayna’daki gelişmelerden sonra daha da önem kazandığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Yerevan’da lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi ve Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen “Barış Kavşağı. Güvenlik ve Demokrasiyi Birleştiriyor” konferansında konuştu ve Barış Kavşağı Projesi’nin küresel önem kazandığını söyledi.



Paşinyan, Ukrayna’da yaşanan olaylar nedeniyle ürün ve yolcu sevkiyatı açısından sorunlar ortaya çıktığını vurguladı.



Başbakan Paşinyan, gelişmiş sanayi havzalarından gelen ve Avrupa’ya gidecek üretim hacminin büyük kısmının geçiş yolunun Rusya olduğunu hatırlattı.



“Pazarlar yeni yollar arıyor”

Paşinyan, “Ukrayna’daki gelişmeler, yaptırımlar ve kötüleşen siyasi ilişkiler nedeniyle Rusya-Batı geçişi önemli ölçüde kapatıldı. Ve yüzlerce milyar dolar değerindeki ürün sevkiyatının ulaşım hattında sorunlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu yüzden yüzlerce milyar değerindeki ürünler artık en büyük pazarlara doğru akmak için yeni yollar arıyor” dedi.



Paşinyan, ürün sirkülasyonunun tek taraflı olmadığını vurguladı: “Doğu-Batı ve Batı-Doğu olmak üzere her iki yönü de ilgilendiriyor. Şimdi, yüzlerce milyar dolar değerindeki ürün Batı’ya yeni yollar arıyor. Zamanla Barış Kavşağı projesinin küresel önem kazanmasının nedeni budur” dedi.



Paşinyan, projenin önemini şu sözlerle açıkladı:



“Ermenistan’ın bölgedeki sınırlarının yüzde 70’inden fazlasında statikleşmiş bir durum var, sınırlar mal akışını sağlayamıyor. Ve Barış Kavşağı projesinin anlamı, Ermenistan’ın bu büyük ekonomik akışlara hizmet etme açısından katkı sağlamasıdır. Dahası, Orta Asya ülkelerinin ihracat ve ithalat açısından ihtiyaçları da hiçbir şekilde ikincil önemde değildir. Ana fikir, Ermenistan’ın bu ürünlerin hareket yolunda hizmetlerini sunması ve Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan Doğu’ya, Güney’den Kuzey’e ve Kuzey’den Güney’e hizmet vermesidir”.

Projenin tarifi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan 2024 Davos Dünya Ekonomi Zirvesi’nde Barış Kavşağı projesini şu sözlerle tarif etmişti:

“Ermenistan Hükümeti tarafından başlatılan Barış Kavşağı projesi, barışın temeli olarak karşılıklı güven inşa etmeye önemli bir vurgu yapmaktadır. Ermenistan, komşuları ve uluslararası ortaklarıyla aktif olarak etkileşim kurarak bölgede yeni iş birliğini yeniden inşa etmeyi ve uluslar arasında anlayışı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.”

“Diplomatik girişimler, diyalog ve kültürel değişim yoluyla, bölünmeleri aşmayı ve ulusların küresel zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışabilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.”

“Zengin tarihi ve stratejik konum, küresel işbirliğine olan bağlılığın bir kanıtı olarak Barış Kavşağı projesini başlattı.”

“Bu vizyoner girişim, bölgeyi siyasi diyalog, kültürel değişim ve uluslararası işbirliği için bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Geleneksel jeopolitik bölünmeleri aşmayı, ulusların ortak zorlukları birlikte ele almak için bir araya gelebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlıyor.”



“Barış Kavşağı, kapalı sınırlara sahip parçalanmış bir bölgeyi, Kafkasya’nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için makro-bölgesel bir işbirliği merkezine dönüştürme potansiyeline sahip.”

Ermenistan’ın komşuları projeye açıkça karşı çıkmamakla birlikte Türkiye ve Azerbaycan, Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak, Ermenistan topraklarından geçecek ancak Ermenistan kontrolü altında olmayacak bir projeyi, “Zengezur Koridoru” projesini, aslî olarak gündemde tutuyor. Ermenistan kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü altında olmayacak bir koridor projesine karşı. İran da Ermenistan ile ortak sınırını kapatacağını öngörerek “Bölgemizde sınır değişikliklerine karşıyız” sözleriyle bu projeye karşı çıkıyor.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Agos)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31125/pasinyan-baris-kavsagi-projesi-mevcut-uluslararasi-kosullarda-onem-kazandi