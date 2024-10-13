Destici’den şok açıklama: Aidatı vermeyen DEM’lidir, Yunan’dır, Ermeni’dir

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BBP lideri Destici, iktidarın ‘Savunma Sanayi Katkı Payı’ adı altında kredi kartlarından vergi almasını eleştirenlere nefret söylemi kullanarak “Aidatı vermeyen DEM’lidir, Yunan’dır, Ermeni’dir” dedi.

Mehmet Mucahit CEYLAN

Cumhur İttifakı’nın ortağı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, iktidarın ‘Savunma Sanayi Katkı Payı‘ adı altında 100 bin TL kredi kartı limiti olan yurttaşlardan 750 TL alınmasını öngören kanun teklifini eleştirenleri hedef aldı.

AK Parti’nin Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alırken, en dikkat çeken madde limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu.

“BUNLAR MİLLİYETÇİLERİ DEĞİL DEM’LİLERİ SAVUNUYORLAR”

Mustafa Destici konuyla ilgili eleştiride bulunanlara yönelik nefret söylemi içeren ifadeler kullandı. Destici, teklifi savunurken “100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur, vermezsen sonun Irak gibi olur, vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusunu ailesini veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu? Onların derdi, biliyorsunuz bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar, Batı’yı savunurlar, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim” dedi.

KAYNAK: DUVAR

https://www.guneydoguekspres.com/desticiden-sok-aciklama-aidati-vermeyen-demlidir-yunandir-ermenidir