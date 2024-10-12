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Ermenistan – Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

2024-10-12

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Ermenistan sahasında Kuzey Makedonya’yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de yer alıyor. Peki, Ermenistan – Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ermenistan – Kuzey Makedonya maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

https://www.aspor.com.tr/futbol/2024/10/12/ermenistan-kuzey-makedonya-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-uefa-uluslar-ligi

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