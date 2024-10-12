Ermenistan – Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Ermenistan sahasında Kuzey Makedonya’yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de yer alıyor. Peki, Ermenistan – Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ermenistan – Kuzey Makedonya maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. https://www.aspor.com.tr/futbol/2024/10/12/ermenistan-kuzey-makedonya-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-uefa-uluslar-ligi Bunu paylaş: Facebook

X

