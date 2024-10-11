Yargıtay’dan dönen Dink Cinayeti Davası’na devam ediliyor

Kamu görevlilerinin yargılandığı ve bazı sanıklar açısından Yargıtay’ın yeniden yargılama kararı verdiği Dink Cinayeti Davası’na bugün devam ediliyor. Önceki duruşmada Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Engin Dinç gibi isimler için suç duyurusu talebinde bulunmuştu.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası 2021’de sona ermişti.



Mahkeme Dink Ailesi avukatlarının taleplerinin büyük bölümünü karşılamadığı için avukatlar davayı Yargıtay’a taşıdılar, ancak Yargıtay’ın da taleplere karşılık vermemesi üzerine dava AYM’ye taşınmış durumda.



Ancak Yargıtay bazı sanıklar açısından bozma kararı vermişti. Bu kapsamda yargılanan 7’si tutuklu 15 kamu görevlisi geçen duruşmada beşinci kez hakim karşısına çıkmıştı.



Davada yargılanan isimler şöyle: Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya.



Daha önce Cumhuriyet Savcısı Süleyman Erturan esas hakkındaki mütalaasını vermişti. Sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel’in “tasarlayarak kasten öldürme” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Bir önceki duruşmada Dink Ailesi avukatları savcılık mütalaasına karşı mütalaalarını sundu.



Kapsamlı bir dilekçe sunan Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, soruşturma safhasındaki eksiklere dikkat çekti, cinayete giden yolun gereğince soruşturulmadığını, Dink için İstanbul’da koruma önlemlerinin alınmadığını vurguladı.



Deveci mütalaasının sonunda “Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun ile Hacı Ömer Ünalır haklarında Mahkemeniz tarafından TCK’nın 309. maddesinden suç duyurusunda bulunulmasına, Volkan Şahin’in de TCK’nın 83. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz” dedi.



Dilekçede “Metin Yıldız, Hüseyin Yılmaz, Ergün Yorulmaz, Ünsal Gürel, Cevat Eser hakkında aynı maddeden verilen beraat kararı ‘yasal olarak’ kesinleştiği için her ne kadar talepte bulunulmasa da aynı suç kapsamında sorumlu oldukları düşünülmektedir” dendi.

16 Temmuz’daki bir önceki duruşumda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, annesinin hastalığı nedeniyle izin talep eden ev hapsindeki Ali Öz’e üç gün izin verdi. Tutuklu sanıklar Yavuz Karakaya ve Muharrem Demirkale’nin esas hakkındaki savunmalarının gelecek celse alınmasına karar veren mahkeme davayı 11 Ekim’e ertelemişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31116/yargitay-dan-donen-dink-cinayeti-davasi-na-devam-ediliyor