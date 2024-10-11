Vardan Oskanyan: “Azerbaycan, Ermenistan ile barış aramıyor”

Ermenistan’ın Eski Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan, ABD merkezli “Newspaper” dergisinde Bakü’de düzenlenecek BM İklim Konferansı (COP29) kapsamında bir makale kaleme aldı.

Oskanyan, Azerbaycan hükümetinin dünyada en diktatörce, yozlaşmış ve saldırgan rejimlerden biri olduğunu vurguladı.

“ABD, Rusya ve Fransa desteğiyle Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışa yönelik müzakereler sürüdüren 1998-2008 tarihlerinde Ermenistan Dışişleri Bakanı olarak, dünyayı Azerbaycan’a kendi yolunu düzeltmek için baskı kullanmaya çağrıyorum.”

Eski Ermeni bakan ayrıca, Azerbaycan’ın Ermenistan’la dahil olmak üzere komşularıyla bir barış yolu aramadığının altını çizdi.

Oskayan makalesinde şu ifadelere de yer verdi:



“Eğer, Azerbaycan aslında barışa sadık kalsaydı, Dağlık Karabağ’daki Ermeni kültürel ve tarihi varlığını silmeyi bitirseydi, Dağlık Karabağ’dan yerinden edilenlerin kendi atalarının vatanına geri dönmeyi kolaylaştırsaydı ve bir yıl önce rehine alınan Artsak’ın eski liderlerini; siyasi mahkumlarını derhal serbest bıraksaydı.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/11/Ermenistan-Azerbaycan/287517