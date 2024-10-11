Saymaz: Kilise saldırganı, 6 ay önce gözaltına alınıp serbest bırakılmış

Santa Maria Kilisesi saldırısının faillerinden birinin, altı ay önce IŞİD’e yönelik bir operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

DUVAR – Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria Kilisesi’nde gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden biri, altı ay önce IŞİD’e yönelik bir operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Saldırı sırasında Polonya Başkonsolosu Witold Maciej Lesniak ve ailesinin de bulunduğu kilisede, Tuncer Cihan adlı Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Saldırganlar Tacikistan uyruklu David Tanduev ve Amırjon Kholikov, aynı gün saklandıkları evde yakalandı. Tanduev ve Kholikov’un da aralarında bulunduğu 43 sanık hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Saymaz’ın davanın iddianamesinden aktardığına göre David Tanduev, 5 Temmuz 2023’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞİD’e yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldığı anlaşıldı. Bu durum, kilise saldırısından altı ay önce gerçekleşen önemli bir ihmal olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Amırjon Kholikov’un da savcılık tarafından bilindiği ve soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tacikistan uyruklu Jovid Hikmatov’un ifadelerinde yer aldığı belirtiliyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/saymaz-kilise-saldirgani-6-ay-once-gozaltina-alinip-serbest-birakilmis-haber-1726824