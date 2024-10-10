Ünlü seyahat bloggerı Ermenistan’dan çok etkilendi

Ünlü Kanadalı seyahat bloggerı Mark Harrison ilk kez Ermenistan’ı ziyaret etti. Harrison, Ermenistan’da 4 gün kaldı. Ülkeden çok etkilendi.

Harrison, “Gürcistan’daydım ve oradan Yerevan’a uçuşlar oldukça kısa olduğu için mutlaka ziyaret etmeye karar verdim. İlk kez Ermenistan’daydım.” dile getirdi.



Bloggerın sözlerine göre, aslında herhangi ülkeye giderken hiçbir beklentisi olmaz, böylece daha sonra hiç bir şey kendisini hayal kırıklığına uğratmaz.

Harrison şu ifadelere yer verdi: “Burada sadece 4 gün kaldım ve zamanımın çoğunu Yerevan’da geçirdim. Eçmiadzin ve Zvartnots’ta olmayı başardım ve bu beni çok etkiledi. Maalesef, şehir dışına seyahat etmek için fazla zaman yoktu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/10/Ermenistan-seyahat-blogcusu/287366