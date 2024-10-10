Slovakya Şampiyonası’nda ayın golü Ermen futbolcu Tigran Barseğyan’dan (Video)

“Slovan” Takımının Ermeni forveti Tigran Barseghyan’ın “Dunayska Streda” ile maçında attığı gol, Slovakya Şampiyonasında Eylül ayının en iyi golü olarak kabul edildi.

Hatırlanacağı üzere Tigran Barseghyan’ın Slovakya şampiyonluğunun 7. turunda galibiyeti ikiye katladı.

“Dunajska Streda” ile oynanan deplasman maçında Bratislava’nın “Slovan” takımının kanat oyuncusu, 56. dakikada dönüş golünü attı ve 89. dakikada ise penaltıdan 2-1 galip geldi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/10/Slovakya-Şampiyonası-ayın-golü-Ermen-futbolcu-Tigran-Barseğyan/287337