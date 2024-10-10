Freedom House, Dağlık Karabağ’daki etnik temizliğin kanıtlarını sundu

Freedom House, 8 Ekim’de Varşova’da düzenlenen bir konferansta, araştırma misyonunu tamamladıktan sonra Dağlık Karabağ’daki etnik temizliğin kanıtlarını sundu. Rapora göre, yerel Ermenilerin zorla yerinden edilmesi, Azerbaycan hükümetinin kasıtlı ve koordineli eylemlerinin sonucudur.

Freedom House, AGİT’in ve konferansa katılan diğer devletlerin dikkatini Dağlık Karabağ Ermenilerinin yıllardır saldırılara, aşağılamalara, temel insan haklarından yoksun bırakılmalara ve en sonunda da, Eylül 2023’te gerçekleşen zorla yerinden edilmeye maruz bırakıldıklarına çekti.

Bu süreç Azerbaycan tarafından kademeli ve tutarlı bir şekilde devlet düzeyinde uygulandı ve bunun sonucunda Dağlık Karabağ’daki etnik Ermenilerin Dağlık Karabağ’da yaşamalarını imkânsız hale getiren yaşam koşulları yaratıldı.

Freedom House yüzlerce görgü tanığıyla röportajlar yaptı ve başka araştırmalar da yürüttü, bu sadece bir şeyi kanıtlıyor, Azerbaycan, devlet düzeyinde Dağlık Karabağ’ı etnik sakinleri olan Ermenilerden kurtarma politikası izledi.

Ermeni nüfusunun yerlerinden edilmesi operasyonlarının devlet düzeyinde hedeflendiği, organize edildiği ve uygulandığı açıktır.

Azerbaycan hükümeti, attığı adımların çeşitli uluslararası örgüt ve yapılar tarafından defalarca eleştirilip kınanmasına rağmen, nüfus arındırma politikasını sürdürdü. Freedom House, insan hakları ihlali vakalarının araştırılmasına ve kanıtların toplanmasına dayanarak, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusa yönelik uyguladığı politikayı etnik temizlik olarak tanımlamak için tüm kanıtların mevcut olduğu sonucuna vardı.

Raporda, Azerbaycan’da devlet düzeyindeki şiddetin yeterince kınanmadığı ve cezalandırılmadığı belirtiliyor.

Freedom House, AGİT üye ülkelerine aşağıdakileri yapma çağrısında bulundu.

1) Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeni nüfusuna karşı işlediği ihlallerin araştırılması için adımlar atın.

2) BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Azerbaycan’daki insan hakları ihlalleriyle ilgilenecek, devam eden tüm ihlalleri soruşturacak ve bunları çeşitli BM organlarına bildirecek bir organ kurmasını savunun

3) Dağlık Karabağ’daki etnik Ermenilere yönelik şiddet ve suçları kınayacak uluslararası düzeyde atılacak adımları destekleyin.

4) Azerbaycan hükümetine, Dağlık Karabağ’dan evlerini ziyaret etmek ve eşyalarını toplamak isteyen Ermenilere güvenli geçiş sağlama ve Ermenilere uluslararası gözlemcilerin gözetiminde Dağlık Karabağ’a dönme hakkı verme çağrısında bulunun.

5) Uluslararası izleme kuruluşlarının Dağlık Karabağ ve komşu topraklardaki kültürel anıtların durumunu araştırmasını sağlayın.

6) Ermenilere yönelik şiddeti teşvik eden ifadelerden kaçının.

7) Azerbaycan’dan ayrıca, Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin delillerin ve kanıtların toplanmasını teşvik etmesi ve desteklemesi, tüm ihlallerin kaydedilmesi ve analiz edilmesini sağlamasını isteyin.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/10/Freedom-House-Dağlık-Karabağ-etnik-temizlik-Azerbaycan/287359