Paşinyan: Ermenistan Anayasası’nda herhangi bir ülkeye toprak talebi bulunmamaktadır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BDT ülkelerinin liderlerine Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış sürecindeki mevcut durum ve Yerevan’ın gelecek gelişme vizyonu hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alarak başbakan konuşmasında öncelikle Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Güney Kafkasya’da mümkün olan en kısa sürede barışı tesis etme ve bölgeyi istikrarlı ve öngörülebilir bir kalkınma yoluna getirme konusunda kararlı olduğunu bir kez daha teyit etti.

“Bu yıl Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının sınırlandırılması sürecinde somut ilerleme kaydettik. Özellikle 1991 Alma-Ata deklarasyonuna dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırın üç bölümünde sınır çizimi yapıldı. Bu bölgelerde Sovyet döneminin cumhuriyetler arası idari sınırı, devletlerarası sınır olarak çizilmiş durumda. Bu şüphesiz bir başarı örneğidir. Bu yılın 30 Ağustos’unda Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırının belirlenmesine ilişkin komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmeliğin imzalanmasıyla bir diğer önemli olay daha yaşandı.”ifadelerini kullandı.

Ermenistan’da bu belgenin kabulüne ilişkin devlet içi prosedür sürecinin sona erdiğini, Ermenistan Parlamentosu’nun bu ay içinde bu belgenin onaylanması konusunu görüşeceğini bildirdi.

Başbakan, “Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin imzalanan yönetmeliğin Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına uygunluğunu zaten doğruladığını belirtmek önemlidir. Bu, Sovyet Azerbaycan topraklarının tamamını kapsayan Alma-Ata Deklarasyonuna dayanarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tanınmasının anayasaya uygun olduğu anlamına gelir. Bu da Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’a veya başka bir ülkeye yönelik toprak iddiasının bulunmadığı anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/09/Paşinyan-Ermenistan-Anayasası-Azerbaycan/287291