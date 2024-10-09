Fransa’nın Aix-en-Provence kentinin bir caddesine Ermeni devrimici Misak ve Meline Manuşyan’ın adı verildi (FOTO)

24 Eylül-4 Ekim tarihleri ​​arasında düzenlenen Ermenistan Günleri kapsamında Fransa’nın Aix-en-Provence kentinde Misak ve Meline Manuşyan’ın adını taşıyan cadde açıldı.

Açılış törenine Belediye Başkanı ve bölge meclis üyesi Sofi Juasin Rolan Vardanyan katıldı.

Etkinliğe, Hay’s Club d’Aix’in başkanlığını yaptığı Ermeni derneğinin üyeleri de katıldı.

Hatırlanacağı üzere Fransa’da Nazilere karşı direnişin sembollerinden Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan ve eşi Meline Manuşyan’ın naaşları Panthéon’a defnedilmişti.

Misak Manuşyan 1906 yıllında Adıyaman’da doğmuştu. Ermeni Soykırımı sırasında ağabeyi Garabed’in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre ailesinin tanıdığı Kürt ailenin himayesinde yaşadıktan sonra savaşın bitmesinin ardından kardeşiyle birlikte Fransız yönetimindeki Suriye’de bir yetimhaneye gönderildi.

1925’te vatansız bir mülteci olarak Fransa’ya geldi ve 1943’te 2. Dünya Savaşı sırasında Alman faşizmi ve işgaline karşı yürütülen komünist Direniş hareketine katıldı. İşgalci Nazi güçlerine karşı bir dizi saldırı gerçekleştiren küçük bir savaşçı grubuna liderlik etti.

1944’te, Manuşyan’ın yanısıra çok sayıda Yahudi’nin de bulunduğu gruptan 23 kişi yakalandı ve Nazi rejimi tarafında idam edildi.

Manuşyan, Panthéon’da yer alacak hem ilk yabancı hem de komünist Direnişçi olacak.

Mélinée Manuşyan, asıl adıyla Meline Asaduryan ise, 1913’te İstanbul’da doğdu. I. Dünya Savaşı sırasında babasını yitiren Meline, çocukluk yıllarını ablası Armen’le birlikte Adapazarı ve Yunanistan’daki yetimhanelerde geçirdi. İki kardeş 1926 yılında Marsilya’ya, oradan da Paris’e göç etti. 1935’te Misak Manuşyan ile tanışan Meline bir süre Ermenistan’a Yardım Komitesi’nde çalıştı. II. Dünya Savaşı başlayınca Misak Manuşyan’la beraber Direniş’e katıldı. Misak’ın tutuklanmasından sonra “Jacqueline Albertini” takma adıyla Direniş saflarında kalmayı sürdürdü. Savaş sona erince Ermenistan’a yerleşti ve öğretmenlik yaptı. 17 yıl sonra tekrar Fransa’ya döndü. Fransa’nın özgürlük mücadelesine sunduğu katkılar, François Mitterand tarafından verilen Légion d’honneur nişanıyla ödüllendirildi. Fransız vatandaşlığına alındığında 74 yaşındaydı. İki yıl sonra, 1989’da, Paris’te öldü, Ivry Mezarlığı’na, Misak Manuşyan’ın yanına gömüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/09/Fransa-Aix-en-Provence-Ermeni-devrimici-Misak-Meline-Manuşyan/287301