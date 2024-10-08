Yerevan’da Lionel Messi’nin kardeşi TUMO Merkezini ziyaret etti! Messi’nin formasını hediye etti (FOTO)

Ermenistan’da bulunan dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin kardeşi Rodrigo Messi TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezini ziyaret etti. Rodrigo Messi yanında özel bir hediye olarak Messi’nin imzasını taşıyan “Arjantin” Milli Takımının formasını getirdi.

Rodrigo, TUMO’nun eğitim modeli ve gençler ile tanıştı. TUMO ziyaretine değinen Rodrigo şu ifadelere yer verdi:

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“TUMO değişim için bir teşviktir. Siz gençler için benzeri görülmemiş fırsatlar yaratıyorsunuz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/08/Lionel-Messi-nin-kardeşi-TUMO/287192