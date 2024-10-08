Elon Musk Starlink’i Ermenistan’a getirmek istiyor

OpenAI’nın kurucu ortağı olan Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Yerevan’da düzenlenen Dünya İnovasyon ve Teknoloji Kongresi (WCIT2024) katılımcılarına özel bir mesaj gönderdi.

Mesaj Viki, Pixel Labs ve dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin sahibi olduğu Play Time Ventures yatırım şirketinin genel müdürü Silikon Vadisi girişimcisi Razmig Hovagimyan tarafından iletildi.

Elon Musk’ın mesajı şöyle: “Herkese hoş geldiniz diyorum. Bu sefer Yerevan’da olamadığım için üzgünüm ama bir dahaki sefere bizzat orada olmayı umuyorum. Starlink’i Ermenistan’a getirme ve uzay araştırmalarından, insanın biliş sınırlarını daha da genişletecek açık ve şeffaf Yapay Zekanın geliştirilmesine kadar yerel teknoloji topluluğuyla harika projeler hayata geçirme fikri beni heyecanlandırıyor.”

Ermenistan, ilki 2019 yılında düzenlenen WCIT’e ikinci kez ev sahipliği yaptı.

WCIT2024, 4-7 Ekim tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da bulunan Karen Demirchyan adlı Spor Konser Kompleksi’nde “ZİHNİN GÜCÜ: Etik İçinde Sınırların Ötesinde Yapay Zeka” başlığı altında gerçekleştirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/08/Elon-Musk-Starlink-Ermenistan-WCIT2024/287109