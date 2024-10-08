Diyarbakır’daki bu kilise Türkiye’deki 10 kiliseden biri

Ramazan YAVUZ-Özel Haber

Türkiye’de mimari açıdan en güzel 10 kilisesinden biri Diyarbakır’da bulunuyor. Estetik açıdan ilk 10 kilise arasında olan Mar Petyun Keldani Kilisesi, Dünya’da ilk Keldani Patrikliginin de kurulduğu kilise.

TİGRİS HABER – Türkiye’de din adamları, sanat tarihçileri, heykeltıraş ve kültür turizmcileri tarafından daha önce Türkiye’de Mimari açıdan en güzel 10 kilisenin listesi çıkarılmış,

listede İstanbul’daki Kiliseler ağırlığı oluştururken Diyarbakır Sur’daki Mar Petyun Keldani Kilisesi’de muhteşem mimarisiyle listeye girmişti.

Diyarbakır’da meşhur

Dört Ayaklı Minare’nin hemen karşısında bulunan Mar Petyun Keldani Kilisesinin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de kayıtlarda tarihinin 1600’lü yıllardan önceye kadar gittiği dile getiriliyor.

KELDANİ PATRİKLİĞİ DİYARBAKIR’DA KURULMUŞ

Kilisenin tanıtımı için hazırlanan ve kiliseyi gezmeye gelen ziyaretçilere verilen broşürlerde yer alan Araştırmacı Yazar Mehmet Şimşek’e ait bilgilere göre,

Keldanilerin Dünya’da ilk Patrikliği de Diyarbakır’daki Mar Petyun Kilisesi’nde kurulmuş.

Araştırmacı Yazar Mehmet Şimşek, Nesturilerin 16. Yüzyılda Patrik seçimi konusundaki tartışmaları sonucu Doğu Süryani Kilisesi’nden ayrılanların metropolit olarak seçtikleri Yuhanna Sulaka ve taraftarlarınca dünyada ilk defa Keldani Patrikliğinin Diyarbakır’da Mar Petyun Kilisesinde kurulduğunu dile getiriyor.

Papa III. Julius tarafından 28 Nisan 1553’te Nesturilikten ayrılıp Katolik inancına geçenlere Keldani adı verildiği ve Yuhanna Sulaka’nın Keldani kilisesinin ilk Patriği unvanıyla takdis edildiği, Kilisede 8 Patrigin görev yaptığı, son Patriğin ise 1804-1828 yılları arasında görev yapan V. Yusuf Agustin Hindi olduğu, görev yapmış en son Metropolitin ise Abdu Yeşu olduğu kaydediliyor.

YAZIYI GÖREN İÇERİ GİRİYOR

Mar Petyun Keldani Kilisesi yöneticilerinin Túrkiye’deki en güzel ilk 10 kilisenin arasında bulunmanın gururuyla Kilisenin dış duvarına astıkları “Mar Petyun Keldani Kilisesi’nin Türkiye’nin en güzel 10 Kilisesinden biri olduğunu biliyor musunuz” yazısı dikkat çekiyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Diyarbakır’ın merkez tarihi Sur ilçesinin Yeni Kapı kesimini gelen turistler bu yazıyı görünce merakla içeri girerek görkemli yapıyı gezmeden bölgeden ayrılmıyor.

https://www.tigrishaber.com/diyarbakirdaki-bu-kilise-turkiyedeki-10-kiliseden-biri-115381h.htm