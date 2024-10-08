Beylikdüzü’nde IŞİD’in çocuk medreseleri

İsmail Saymaz

Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde, Tuncer Cihan adlı vatandaşın öldürüldüğü saldırıya ilişkin iddianame, IŞİD’in İstanbul örgütlenmesini ve mahalle mahalle kurduğu ‘network’ü ortaya koyuyor.

Tacik asıllı Amırjon Kholiqov ve David Tanduev tarafından 28 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırıdan sonra polis, şüphelileri yakalamak için 28 adrese baskın yaptı. Bu adreslerden 26’sı Beylikdüzü’nün Kavaklı ve Gürpınar ile Başakşehir’in Güvercintepe ve Kayabaşı mahallelerinde yer alıyor. IŞİD’in bu mahallelerdeki Tacik ve Özbeklerin içerisine yerleştiği, kaçak medreseler ve mescitler açtığı anlaşılıyor.

İllegal mescit/medrese

42 sanıklı iddianameye göre…

Gürpınar Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki bir evde üç yetişkinle birlikte “Kimlikleri olmayan, Türkçe konuşamayan, kimlik bilgileri tespit edilemeyen 16 çocuk” yakalandı.

Gürpınar Mahallesi Pilot Sokak’ta da Abdullah Mengıbay adlı erkek ile Jinan Alahmadı adlı kadın gözaltına alındı. Bu adreste 20 çocuk bulundu.

İddianameden:

“Bahse konu adresin illegal mescit/medrese olarak kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği, Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilen çocukları almak amacıyla gelenlerin, herhangi bir aile bağı olduğunu ispatlayamayan DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu ve örgütsel saiklerle hareket ediyor olabileceği” belirlendi.

Bu kadınlar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Katiller IŞİD’çi kasabın yanında çalışıyormuş

Santa Maria Kilisesi’ne saldıran iki Tacik, geldikleri EL738FX plakalı araçla kaçtılar.

Aracı bilinmeyen bir yere bıraktılar.

‘Kasap Abdullah’ kod adlı Özbek asıllı Abdülaziz Abdullaev’in kullandığı araçla Başakşehir’e bağlı Altınşehir Mahallesi Kübra Sokak’taki evlerine bırakıldı. Günübirlik kiralanan bu evin anahtarı Abdullaev’in üzerindeydi.

Saldırganlar evde yakalandı.

Tutuklanan Abdullaev, Özbekistan’ın Interpolü tarafından terör örgütüne üye olabileceği iddiasıyla aranıyordu.

İlginç bir profili var.

Özbekistan’da 1993’te doğdu.

2016’da Türkiye’ye geldi.

İkamet izni olmadığı için Özbekistan’a gönderildi.

Kırgısiztan’a geçti ve ‘Elman Nurlan Uugli’ adına sahte kimlik çıkartarak, Türkiye’ye tekrar geldi.

2018’de komşunun ihbarı ile IŞİD üyeliğinden gözaltına alındı ve Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Türkiye’de bırakılmayı başardı.

Ardından kasaplığa başladı.

Oturum izni olmadığından dükkanı IŞİD ile bağlantılı İbrahim Sünmez adlı Türk vatandaşı üzerine yaptı.

Abdullaev, kasap dükkanında çalışacak işçi için Telagram’da ilan verdiğini, Kholiqov ve Tanduev’in işe başladığını ileri sürüyor. “Daha sonra bu iki şahsın birbirini tanıdığını anladığını ve birlikte ikamet ettiklerini” söylüyor.

Öte yandan, aralarında Tanduev ve Kholiqov’un da bulunduğu yedi kişi 4 Ocak 2024’te araçlarla İstanbul’dan Kayseri’ye gitti. Kayseri’de Amenullah Hacı adlı Uygur’un evinde kaldılar.

7 ve 8 Ocak’ta döndüler.

Abdullaev, Kayseri ziyaretinin define arama amaçlı olduğunu ve zaten elleri boş döndüklerini ileri sürüyor.

Santa Maria-Atatürk Havalimanı bağlantısı

Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’ndeki baskınlarda Edelkhan Inazhaev adlı bir Çeçen ve eşi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İlk kez olmuyor.

Inazhaev, 28 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanı’nda toplam 48 kişinin öldürü IŞİD eylemiyle bağlantılı olduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Inazhaev’in yasadışı yıllardan Suriye’ye geçme arayışında olan IŞİD’çi Çeçen asıllı İlyas kod adlı kişi olabileceği belirtiliyor.

Eşi Zharaıdat Esmuzieva’nın gönüllü canlı bomba adayı ‘Abu Kasas AL Taciki’ kod adlı Behruz Bobokalonov’un eski eşi olduğu tespit edildi.

İfadesine göre…

İnazhav, 1997’de doğdu.

2015’te Türkiye’ye legal yollardan geldi.

2016’da Atatürk Havalimanı’na yapılan saldırısından ötürü tutuklandı ve iki yıl sonra tahliye oldu.

2019’da Başakşehir’e yerleşti.

2020’de Geri Gönderme Merkezi’nde bırakıldı.

Oturma izni bitince yakalandı.

2023’te Geri Gönderme Merkezi’nden serbest bırakıldı. Tekstil ürünleri satarak geçimini sağladı.

Ağıralioğlu’nun partisinin adı ‘Umut’ veya ‘Güven’ olacak

Yavuz Ağıarlioğlu, 28 Ekim’de partisinin kuruluşunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Parti için iki isim üzerinde duruluyor:

‘Umut’ ya da ‘Güven’

Partinin mottosu ‘akıl, ahlak ve adalet’ olacak.

Kurumsal renkleri parliament mavisi ve beyaz tercih edilecek.

Ağıralioğlu, 28 Ekim’de Ankara Ticaret Odası Congressium’da kurucular kurulunu ve il başkanlarını tanıtacak.

Açıklamadan:

“Kurulmuş onlarca partiye katılacak yeni bir parti değil, 85 milyonun ‘Benim partim’ diyebileceği, itirazlarına ve ümitlerine nefes olabilecek bir partiyi kuruyoruz.

‘Liyakatli şöhretsizler’ diye tanımladığınız kendi alanlarında, mesleklerinede, sanatlarında başarıya ulaşmış ve uzmanlaşmış ancak bugüne kadar siyasete girmemiş ya da siyaset alanında kirlenmemiş isimleri millerin yarınlarına umut olsun diye biraraya getiriyoruz.”

https://halktv.com.tr/makale/beylikduzunde-isidin-cocuk-medreseleri-877155