7 Ekim İsrail toplumunu nasıl dönüştürdü?

7 Ekim, İsrail devletinin ve toplumunun pek çok yönünün askeri güce olan tavizsiz güvenine, Filistinlileri insanlıktan çıkarılmasına ve etnik kökene ve ulusa sorgusuz sualsiz sadakat talebinin aşırı hızlanmasına tanıklık etti…

NIMROD FLASCHENBERG / ALMA ITZHAKY *

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te başlattığı canice saldırının ardından İsrailliler göğüslerinde uzlaşmaz bir acıyla dolaşıyor – kaybettiğimiz insanlar, elimizden alınan olası gelecek ve bunu önlemek için yapılabilecekler için. Aramızdaki azınlık da İsrail’in Gazze’de yaptıkları, İsrailliler olarak dönüştüğümüz – belki de hep olduğumuz – şey için bu acıyı hissediyor.

Gazze’de yaşanan insanlık felaketi daha önce benzeri görülmemiş ve hiçbir şeyle kıyaslanamaz niteliktedir. Yıllardır devam eden ve görünürde bir sonu olmayan savaş suçu, yirmi birinci yüzyılın en kötü insan yapımı felaketlerinden birini ve çağımızın en önemli ahlaki meselesini oluşturmaktadır. İngilizce ve Almanca konuşan ana akım medyanın sıklıkla öne sürdüğünün aksine, bu felaketin failleri vardır. Gerçekten de bu katliamın, bütün bir yerin yok edilmesinin arkasında bütün bir toplum vardır. Her ne kadar Hamas 7 Ekim’de işlediği ve savaşa yol açan suçların sorumluluğunu taşısa da, İsrail de Gazze’ye yaptıklarının sorumluluğunu taşımaktadır.

Bu suçları mümkün kılan toplumsal dönüşüm 7 Ekim’de başlamadı. İsrail’in kademeli olarak aşırı sağa kayması, daha uzun olmasa da en az yirmi yıl boyunca gerçekleşti. İdeolojik kökleri çok daha eskilere dayanmaktadır ve etnik temizlik ve Yahudi yayılmacılığı politikaları, yirminci yüzyılın başlarında Filistin’de organize Yahudi yerleşiminin başlamasından bu yana Siyonist projenin karakteristik özellikleri olmuştur. Ancak bu özellikler İsrail toplumu içinde tarihsel olarak tartışmalı olsa da, 7 Ekim’in belki de en çarpıcı sonucu giderek daha kavgacı bir savaş yanlısı çoğunluğun pekişmesi oldu.

Etkili bir apartheid rejiminin ortasında (İsrail’in Yahudi vatandaşları için) normallik hissini koruyan çürük liberal-demokratik kaplama paramparça oldu ve esneyen, kara bir nefret uçurumu ortaya çıktı. Sanki 7 Ekim, Yahudi devletinin altında yatan tüm yapısal unsurları uyandırdı – askeri güce tavizsiz güven, Filistinlilerin insandan daha az olduğuna dair örtük inanç ve etnik kökene ve ulusa sorgusuz sualsiz sadakat talebi. Toplumumuzun bu en acımasız ve en çirkin özellikleri, farklı bir yolun mümkün olabileceğine inanan İsrailliler olarak bizleri korkutuyor.

İsrail Toplumunda Travmatik Bir Kopuş

7 Ekim olayları, her İsraillinin kişisel yaşamında bir dönüm noktası ve İsrail kolektif bilincinde travmatik bir kırılma oluşturdu. Hemen mitleştirilen ve Yahudi tarihinin Holokost‘tan bu yana en kötü olayı olarak tekrar tekrar tanımlanan o karanlık gün, yaygın bir güvensizlik ve karamsarlık hissi ve nihayetinde Filistinlilerin hayatlarına karşı intikamcı bir umursamazlık yarattı. Bu toplumsal travma büyük ölçüde bağlamından koparılmış ve tekil olarak o güne odaklanmış durumda. Bununla birlikte, Gazze’deki savaş İsrail toplumuna, genellikle 7 Ekim’in ve o günden bu yana yaşananların dehşetinin ardında gizli kalan birçok başka şekilde de önemli zararlar vermiştir.

İsrailli sivillerin erişebildiği gerçek fiziksel alan savaşın patlak vermesinden bu yana dramatik bir şekilde daraldı. Savaşın ilk günlerinde İsrailli yetkililer, ülkenin uluslararası tanınmış sınırları içinde yaşayan yaklaşık 300,000 İsrail vatandaşına evlerini tahliye etmelerini emretti. Güney bölgelerinin tahliyesi silahlı Filistinli milislerin varlığı nedeniyle gerekliyken,

Lübnan’la olan kuzey cephesinin tahliyesi benzer bir saldırı korkusuyla panik anında alınan bir önlemdi.

On ay boyunca bu tahliye İsrail’in savaştaki en kötü stratejik kararı gibi göründü. Yıl boyunca sınır boyunca devam eden ve giderek şiddetlenen çatışmalara ve son olarak İsrail’in Lübnan’da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a suikast ve şimdi de kara harekatını içeren son tırmanışına olanak sağladı.

Gazze’nin işgali, yıkımı ve İsrail ordusunun sınır üzerindeki kontrolü nedeniyle güneydeki pek çok kişi çoktan geri döndü. Ancak kuzeyde, Lübnan sınırı boyunca, eski kasabaları ve Kibbutzim’leri sadece İsrail askerleri tarafından işgal edilen hayalet kasabalar haline gelirken ve evleri ve tarım arazileri Hizbullah’ın doğrudan ateşi ve ardından çıkan orman yangınlarıyla sistematik olarak yok edilirken, yaklaşık altmış bin yerinden edilmiş kişi hala uzakta.

Tüm toplulukların otellere ve konaklama merkezlerine tahliye edilmesi, fiilen evsiz İsraillilerden oluşan büyük bir birlik yarattı. Bazı Kibbutzim’ler toplu halde daha merkezi bölgelerdeki diğerlerine entegre edildi, ancak on binlerce kişi hala aile üyelerine veya iş arkadaşlarına güvenerek ve yerlerinden edilmelerinin kalıcı olup olmayacağını merak ederek ülkede dolaşıyor. Hiç kimse geri dönüp dönemeyeceklerini söyleyemiyor.

İsrail’in kuzeyi kaybettiği düşüncesi, savaşla ilgili en güçlü duygulardan biri ve muhtemelen 7 Ekim fiyaskosundan sonra devlet güveninin en büyük başarısızlığıdır. Bazı kesimler bu egemenlik kaybını

Gazze’ye yönelik saldırıların devam etmesinin bir bedeli olarak görse de, yerinden edilme gerçeği esasen hükümet tarafından kuzey cephesinin genişletilmesini teşvik eden savaşçı propaganda için araçsallaştırıldı ve şimdi de son birkaç hafta içinde bunun ortaya çıktığını görüyoruz.

Otoriter Sürüklenmeyi Hızlandırmak

7 Ekim’den önce İsrail toplumu, Netanyahu hükümetinin yargıyı zayıflatmak ve yürütmeye daha önce görülmemiş yetkiler vermekle tehdit eden yargı revizyonu önerisi üzerine şiddetli bir savaşın ortasındaydı. Bu revizyon, Batı Şeria’nın ilhakının önünü açmayı amaçlayan daha geniş bir politikalar dizisinin parçasıydı. Ocak ayından bu yana revizyona karşı kitlesel protestolar devam ediyordu ancak 7 Ekim tüm Yahudi İsrail toplumunu bayrak etrafında topladı ve hükümetin savaş örtüsü altında otoriter gündemini başka yollarla sürdürmesine izin verdi.

7 Ekim’den sonraki ilk haftalarda İsrail, “şiddete teşvik” ve “terörizme destek” ile suçlanan Filistin vatandaşlarına karşı büyük bir soruşturma, tutuklama ve iddianame dalgası başlattı. Çoğu, Gazzelilerin çektiği acılar karşısında empati ve acı ifadelerini de içeren sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Yüzlerce soruşturma açıldı ve başsavcı polise şüphelileri gözaltına alması için geniş kapsamlı izin verdi. Vatandaşlar fiziksel şiddet ve aşağılayıcı muamele gördükleri uzun süreli gözaltılardan muzdarip oldu. Uluslararası medya için çalışan Filistinli gazeteciler de kötü muameleye, tutuklamalara, keyfi kısıtlamalara ve birçok durumda yasal yasaklara maruz kaldı.

Polis baskısı, siviller ve sağcı gruplar tarafından organize edilen yaygın taciz, doxing ve şiddetle tamamlandı – aksine, neredeyse hiçbir polis misillemesiyle karşılaşmadılar. Filistinliler işyerlerinde, okullarda ve halka açık yerlerde tehdit edilerek yaygın bir sindirme ve susturma atmosferi yaratıldı. Taciz özellikle üniversitelerde ve yüksek öğrenim kurumlarında yaygınken, yetkililer genellikle çok az koruma sağlıyor ya da hiç koruma sağlamıyor.

Filistinlilere ve savaş karşıtı aktivistlere yönelik bu baskı, Noa Levy ve diğer yorumcuların iddia ettiği gibi, daha geniş ve son derece tehlikeli polisin siyasallaşmasının bir parçasıdır. Aşırı sağın polisi sistematik olarak ele geçirmesi Kahanist radikal Itamar Ben-Gvir’in ulusal güvenlik bakanı olarak atanmasıyla başladı.

Aralık 2022’de Binyamin Netanyahu hükümetinin kurulmasının ön koşullarından biri olarak Knesset, polis yönetmeliğinde “Ben-Gvir Değişikliği“ni kabul ederek polis komiserinden bakana önemli yetkiler devretti. Kısa bir süre sonra Ben-Gvir, üst düzey polis pozisyonlarına bir dizi siyasi atama yapmaya başladı, gündemine karşı çıkan komutanları görevden aldı ve özellikle şiddete meyilli ve protestoları şiddetle bastırmaya istekli olduklarını gösteren sadık kişileri güçlendirdi. Gazeteciler bu atamaların yönetmeliklere aykırı olarak ve yargı denetimi olmaksızın yapıldığını, şiddet ve disiplin sorunları ile ilgili kayıtları olan açıkça aşırı sağcı memurların terfi ettirildiğini bildirdi.

7 Ekim hem Ben-Gvir’in İsrail polisini siyasi bir silaha dönüştürmesini hızlandırdı hem de diğer paramiliter aşırı sağcı güçleri kurdu. Hamas saldırısını takip eden haftalarda Ben-Gvir, sivillere ateşli silahların büyük ölçüde dağıtılmasını denetledi, ruhsat kısıtlamalarını hafifletti ve özel silah sahiplerinin sayısını yüzde 64 oranında arttırdı. Bunun da ötesinde, yaklaşık on iki bin ruhsatın yasadışı olarak verildiği bildirilmiş ve bu da bakanlık hakkında bir soruşturmaya yol açmıştır.

Ben-Gvir ayrıca saldırı tüfekleriyle silahlanmış sivil gönüllülerden oluşan yaklaşık dokuz yüz “Acil Müdahale Birimi” kurdu. Uygun eğitim, disiplin ve gözetim olmaksızın alelacele oluşturulan bu birimler şu anda ülkenin dört bir yanındaki şehir ve kasabalarda (Doğu Kudüs ve Yeşil Hat içindeki Yahudi-Filistin karma şehirleri dahil) faaliyet gösteriyor ve izinsiz güç kullanıp siviller arasında silahlı çatışmalara yol açacaklarına dair ciddi endişeler var.

Genişleyen Yerleşimci Kuralı

Ben-Gvir İsrail içinde yangın çıkarmaya odaklanmışken, aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin hükümetteki temsilcisi olan ortağı Bezalel Smotrich, kendi seçmenlerini işgal altındaki Batı Şeria’da serbest bıraktı.

Koalisyon anlaşmasına göre Smotrich, maliye bakanlığı görevine ek olarak, Batı Şeria’daki C Bölgesi’ndeki tüm sivil yaşamı yöneten iki organ olan Sivil İdare ve Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü’nün (COGAT) başına getirildi. Ayrıca “yerleşim idaresi” adında, daha önce askeri yetki altında olan yerleşimlerde yaşamın tüm yönlerinden sorumlu yeni bir sivil organ kurma yetkisi verildi. Bu idari değişiklik, yerleşim yerlerinin fiilen ilhak edilmesinin yolunu sessizce açtı.

7 Ekim’den bu yana Smotrich, Batı Şeria’da etnik temizliği ve yerleşimlerin genişletilmesini teşvik etmek için kendisine verilen sorumlulukları tam olarak kullanıyor.Nisan ayına gelindiğinde, 2024 yılı işgal altındaki toprakların “devlet arazisi” ilan edilerek gelecekteki yerleşim inşası için işaretlendiği rekor bir yıl oldu. Aynı zamanda yeni inşaat planlarının onaylanma oranlarında ve bazıları Filistinlilere ait özel arazilerdeki yasadışı karakol ve evleri geriye dönük olarak yasallaştırma girişimlerinde de rekor kırdı. Savaşın başlangıcından bu yana yirmi dört yeni karakol inşa edildi ve düzinelerce yeni yol açıldı.

Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti 7 Ekim’den önce zaten rekor seviyedeydi ve o tarihten bu yana daha da kötüleşti – çoğu zaman polis ve ordunun aktif katılımı olmasa da korumasıyla işlendi. Bu yıl, bazıları yüzlerce isyancının karıştığı ve en az otuz bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bine yakın şiddet saldırısı kaydedildi. Aktivistler, birçok yerleşimcinin yedek asker olarak askere alınması nedeniyle, yerleşimcilerle askerler arasında ayrım yapmanın imkansız hale geldiğini ve saldırganların neredeyse tamamen cezasız kaldığını bildiriyor. Gazze’de savaş sürerken, Ürdün Vadisi’ndeki on dokuz çoban topluluğu sürüldü ve toprakları ellerinden alındı. Bu toplulukları savunmaya çalışan sol görüşlü aktivistler de düzenli olarak hedef alınmaktadır.

Derinleşen İnsanlıktan Çıkarma ve Yabancılaşma

Şu anda tanık olduğumuz Filistinlilere yönelik nefret ve insanlıktan çıkarma ifadeleri, İsrail’in uzun kanlı savaş tarihinde bile görülmemiş bir durumdur. Önemli istisnalar dışında, Gazze’de iki milyon insanın katledilmesi, aç bırakılması ve terörize edilmesine yönelik kamuoyu tepkileri, omuz silkme kayıtsızlığından soykırımcı kana susamışlığa kadar uzanmaktadır. Güney Afrika’nın International Court of Justice case against Israel kayıtlarında olduğu gibi, Netanyahu’dan Yoav Gallant’a kadar İsrailli karar alıcılar, Smotrich’in yakın zamanda iki milyon insanı açlıktan öldürmenin “haklı ve ahlaki” olabileceğine dair yaptığı açıklama gibi yüzlerce soykırım açıklaması yaptı.

Bu derin insanlıktan çıkarma 7 Ekim travmasıyla beslendi ancak hiçbir şekilde o gün doğmadı. Daha ziyade, İsrail’in Gazze’de yaşamın pek çok yönü üzerinde tam kontrol sahibi olduğu ancak halk ya da hükümetle neredeyse hiçbir temasının olmadığı onlarca yıllık ambargo ve kuşatmanın sonucudur. Gazze Şeridi, İsrail’in bilincinde bir tür gölge ülke olarak varlığını sürdürdü: çoğu insanın neredeyse hiçbir şey bilmediği ve herhangi bir iletişimin olmadığı ve olamayacağı mutlak kötülük ve tehlikenin olduğu bir yer.

Bu insanlıktan çıkarma, gönüllü olarak askeri konuşma noktalarını benimseyen İsrail ana akım medyası tarafından pekiştirilmektedir. İsrail haber kaynakları Gazze’deki can kayıpları ve sivillerin çektiği acılarla ilgili haberleri sistematik olarak bastırdı ve çoğu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüleri dışında hiçbir kaynağa atıfta bulunmadı. Bir avuç bağımsız yayın organı ve Haaretz‘de ara sıra çıkan haberler dışında, İsrailliler tüm dünyanın izlediği üzücü görüntü ve haberlere maruz kalmıyor. Hagar Shezaf’ın yakın zamanda bildirdiği gibi, IDF gazetecilerin askeri birliklere eşlik etmeleri dışında Gazze’ye girmelerine izin vermeyerek, haberlerinin İsrail’in bakış açısıyla uyumlu olmasını sağlıyor. Hükümetin El Cezire’nin İsrail’deki faaliyetlerini durdurması da basın özgürlüğüne ve İsrail halkının alternatif bakış açılarına erişimine yönelik açık bir saldırıdır.

Gazze’de Filistinlilerin çektiği acılara ilişkin haberlerin medyada neredeyse tamamen karartılması, İsraillileri sadece yarattıkları yıkıma karşı değil, aynı zamanda Filistin toplumu içindeki görüş ayrılıklarına karşı da hissizleştiriyor. Filistinliler ve müttefikleri, İsrail toplumunun giderek daha geniş kesimlerinde -Gazze’de, Batı Şeria’da ve hatta Amerikan üniversite kampüslerinde- kendilerini tamamen Yahudileri katletmeye adamış bir grup olarak algılanıyor. Bu anlayış, İsraillileri bir başka 7 Ekim’den ancak sonu gelmez askeri eylemlerin koruyabileceği yönündeki egemen anlatıya hizmet ediyor.

Yahudi Sparta’sı inşa etmek

Geçtiğimiz yıl boyunca, zaten son derece militarize olmuş bir toplumun daha da militarize olduğuna tanık olduk. Toplumun her kesiminden Yahudi İsrailliler, dinci sağ tarafından desteklenen İsrail vizyonunu aktif bir şekilde benimsiyor: Doğu Akdeniz’de bir Yahudi Sparta’sı, Tanrı’nın rehberliğinde Araplara karşı kutsal ve ebedi bir haçlı seferi yürüten savaşçılardan oluşan bir ulus.

7 Ekim civarında hakim olan askeri söylem, İsrail’in teknolojik zeka, son derece etkili istihbarat ve güçlü bir hava kuvvetine dayanan “küçük ve akıllı bir ordu” kavramına çok fazla güvendiğiydi. IDF’nin Gazze’deki savunmasının çökmesi, İsrailli askeri uzmanlar arasında ordunun sınırları savunmak ve işgali yönetmek için daha fazla adama ve daha fazla tanka ihtiyaç duyduğu konusunda bir fikir birliği yarattı. Ancak İsrail gibi nispeten küçük bir ülkede silahlı kuvvetlerin kalıcı olarak genişlemesinin geniş kapsamlı toplumsal sonuçları olacaktır.

Birçok kişi, Gazze’nin uzun vadeli olarak yeniden işgali ve belki de Güney Lübnan’da bir “güvenlik şeridi” de dahil olmak üzere bu aşırı askerileşmenin erkekler için askerlik hizmetinin uzatılmasını gerektireceğini varsayıyor. İsrail medyasında dile getirilen rakamlar arasında zorunlu hizmetin üç yıldan dört yıla çıkarılması ve yılda yüz güne kadar yedek hizmet öngörülmesi yer alıyor. Ultra-Ortodoks cemaati için zorunlu askerlik zaten tartışmalı bir konu iken, şimdi acil bir askeri sorun haline geliyor.

Başka bir deyişle, İsrail sürekli bir savaş durumuna hazırlanmaktadır.

Bu gelecek vizyonunun korkunç ekonomik sonuçları da var. Sürekli savaş, sürekli bir savaş ekonomisi demektir. Orduya yapılan yatırımların – silah sistemleri, eğitim, personel ve daha fazlası – artması, sosyal hizmetler pahasına olacaktır. Dahası, askerlik hizmetinin artan yükü, askerler ekonomik değer üretmediği için sivil ekonomideki işgücü kaybı nedeniyle İsrail’in verimliliğini doğrudan etkileyecektir.

Yine de savaşın doğrudan maliyetleri İsrail’in Spartakizasyonunun sadece acil etkisini temsil etmektedir. İsrail’in ahlaksız yıkım kampanyası, ABD ve Almanya’nın devam eden desteğine rağmen, onu dünya sahnesinde bir parya haline getirme riski taşıyor. Yüksek teknoloji sektörü tarafından desteklenen, küresel olarak entegre olmuş İsrail ekonomisi bu izolasyonu uzun süre sürdüremez. İsrail ekonomik planlaması, en azından ortalama Batı GSYİH seviyelerini korumak için siber güvenlik, silahlanma ve doğal gaz çıkarımını ikiye katlamak zorunda kalacak. Ancak savaş ekonomisi ayakta kalmayı başarsa bile, yaşam standartları İsraillilerin son on yıllarda alıştıklarıyla kıyaslanamaz olacaktır.

Yaklaşan bu durum karşısında, mesleki uzmanlık ve yabancı pasaport gibi imkân ve araçlara sahip birçok İsrailli ülkeyi terk etme sürecinde. Savaşı desteklesinler ya da desteklemesinler, bir Yahudi Sparta’sında yaşamak istemiyorlar. Bu eğilim en çok İsrail’in ekonomik olarak ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu teknoloji çalışanları, akademisyenler ve doktorlar gibi toplum kesimlerinde göze çarpıyor. İsrail’in etrafındaki gerçek ve mecazi çitler yükseldikçe, bir göç çoktan başlamış durumda.

Muhalefetin Başarısızlığı

Toplumsal travma, aşırı askerileştirilmiş bir kamu atmosferi ve antidemokratik ve yayılmacı politikaların saldırısıyla karşı karşıya kalan Netanyahu hükümetine karşı parlamentoda ve sokaklarda muhalefet, yeterli bir tepki vermekte tamamen başarısız oldu. Hükümetin savaşın yürütülmesindeki başarısızlıklarına yönelik çok sayıda eleştiri olsa da, sadece küçük bir azınlık savaşın kendisine itiraz ediyor.

Hükümete yönelik korku ve öfke, 7 Ekim saldırısını önleyememekten ve daha da önemlisi rehineleri ve İsrail’in kuzey bölgesini terk etmekten sorumlu tutan geniş halk kesimleri arasında her zamankinden daha güçlü. Yıl boyunca (ve özellikle Ağustos ayında altı rehinenin öldürülmesinin ardından) düzenlenen kitlesel protesto gösterilerinde protestocular, Gazze’de kırk bir binden fazla insanı öldürdükleri için değil ama rehineleri kurtarabilecek bir ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddettikleri için Netanyahu ve bakanlarını katil ilan eden pankartlar taşıdı.

Bu gösterilere “işgal karşıtı” bloğun bir parçası olarak katılan ve Knesset’te Filistinli-Yahudi parti Hadash tarafından temsil edilen marjinalleşmiş İsrail radikal solu, rehinelerin kaderini savaşta acı çeken Gazze halkının kaderiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Ancak acı gerçek şu ki, ezici çoğunluk askeri saldırının güvenliği sağlamanın tek yolu olduğu söylemini büyük ölçüde kabul ediyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid, değiştirdied ve son zamanlarda açıkça savaşa son verilmesi çağrısında bulundu, ancak kendisini azınlıkta buldu. Benny Gantz ve Yair Golan gibi daha şahin eski generallerin yanı sıra Netanyahu’yu şiddetle eleştiren sağcı güçlü adam Avigdor Lieberman da Lübnan‘ın fethi için planlar öneriyor. Bir diğer sağcı muhalefet lideri Gideon Sa’ar da geçtiğimiz günlerde Netanyahu hükümetine katılarak Lübnan’daki kampanyaya destek verdi ve 2026’ya kadar iktidarda kalma şansını büyük ölçüde arttırdı.

Protesto hareketinin yarattığı baskı, geçen Kasım ayındaki ilk anlaşmada 105 rehinenin serbest bırakılmasının önemli bir nedeni olsa da, protestocular savaşı çevreleyen daha geniş ahlaki ve siyasi soruları ele almadıkları sürece bir çıkmaz sokakla karşı karşıyalar. Tüm taraflar savaşı sona erdirmeyi başlı başına bir amaç olarak değil, rehinelerin iadesi için ödenmesi ya da ödenmemesi gereken bir bedel olarak görüyor.

Bu çelişki en çok rehinelerin geri verilmesi ve ardından Gazze’de savaşa geri dönülmesi yönündeki son kampanyada kendini gösterdi. Hem zalimce hem de gerçek dışı olan bu fikir, her şeyden çok savaş sarhoşu bir kamuoyunun fikrini etkilemeye yönelik umutsuz bir çabayı temsil ediyor. Ancak, protestocuları kolayca mantıksız ve bozguncu olmakla suçlayabilen hükümete hizmet ediyor ve Netanyahu’nun kendisini hem Hamas hem de ABD karşısında “sert bir müzakereci” olarak göstermesine izin veriyor. Muhalefet, hükümetin eylemlerinin temel önermesine karşı çıkmayarak sonuçta onu güçlendiriyor.

Yukarıda özetlenen psikososyal faktörlerin ve yaygın insanlıktan çıkarmanın etkilerinin yanı sıra, ana akım muhalefetin ateşkes çağrısında bulunma konusundaki tereddütleri alternatif bir siyasi vizyonun olmamasından kaynaklanıyor. İsraillilerin Gazze’de 7 Ekim öncesi duruma dönmekten korktukları anlaşılıyor. Çoğu Hamas’ı “ortadan kaldırma” vaadinin gerçekçi olmadığını, Gazze ve Lübnan’da askeri güç bulundurmanın -yerleşim yerlerini yeniden inşa etmekten bahsetmiyorum bile- sonu gelmez bir yıpratma savaşı anlamına geldiğini biliyor.

Ancak başlıca aktörlerden hiçbiri farklı bir çözüm önermedi. Pek çok kişi Netanyahu’yu Filistin Yönetimi yerine Hamas’ın enklavı yönetmesine izin verdiği ve onu güçlendirdiği için eleştiriyor ancak diğer Siyonist partilerin hiçbiri de çatışmayı çözmeye öncelik vermiyor.

Hamas ve El Fetih arasında geçtiğimiz Temmuz ayında Pekin’de imzalanan uzlaşı bildirisi, İsrail ertesi hafta Hamas içinde ılımlı olarak görülen İsmail Haniye’yi öldürmemiş olsaydı alternatif bir çözüm için bir şans sunabilirdi. Uluslararası toplumun desteğiyle Gazze’nin yeniden inşasını ortaklaşa yürütecek bir Filistin birlik hükümeti ihtimali, İsrail’in öne sürdüğü diğer yollardan çok daha iyidir. Gazze’deki durum için gerçek çözümler – yeniden inşa, kuşatmanın kaldırılması ve bölgesel anlaşmalar yoluyla sınırların kademeli olarak açılması – 7 Ekim’den önce İsrail’in gündeminde değildi ve kesinlikle şimdi de değil.

Dışarıdan Yardım

Bu nedenle İsrailliler bir yandan dış tehditlere karşı duydukları aşırı korku, diğer yandan da içeride artan faşist ruh hali arasında sıkışmış durumdalar. Askeri saldırganlığın tek olası çözüm olduğuna dair kaderci inanç ülkeyi çifte kıskaca sokuyor.

Netanyahu’nun korku ve savaş çığırtkanlığı propagandası bu iklimde başarılı oluyor. İsrail’in Lübnan’da ve Orta Doğu’da sürdürdüğü saldırılar başbakanın hükümetine verilen desteğin önemli ölçüde artmasına neden oldu. Bu saldırıların ilk askeri başarısı İsrail’de kutlansa da, bu saldırılar daha uzun aylar sürecek bir savaşa işaret ediyor ve Gazze’de yaşanan vahşetin tekrarlanması riskini taşıyor – tüm bunlar, ancak müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması halinde evlerine dönebilecek olan yerinden edilmiş İsrailliler için net bir gelecek sunmuyor.

Bu koşullar altında, İsrail siyasi sistemi içinden gelecek bir değişim için çok az umut var. Bazıları hala mücadeleye devam etmekte kararlı olsa da, 7 Ekim’deki travmatik kırılma ve ardından gelen baskı dalgaları ülkedeki liberal ve sol kamplara ölümcül darbeler indirdi. Bu gerçeklik altında, Gazze ve Lübnan’daki savaşı ancak inandırıcı bir silah ambargosuyla başlayacak kararlı bir uluslararası müdahale durdurabilir.

Uzun vadede, uluslararası baskı İsrail toplumu içinde gerekli siyasi değişimin yaratılmasında da kilit öneme sahiptir. Dünya, İsraillilere devletlerinin haydutça davranışlarının gerçek bir bedeli olduğunu göstererek, İsrail siyasetinde aşırı sağın Spartalaşma vizyonuna hayır diyen ve ülkenin Filistinlilerle ve bir bütün olarak bölgeyle ilişkilerine farklı bir yaklaşımı teşvik eden bir gücün yeniden inşasına yardımcı olabilir.

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/Nimrod Flaschenberg eski bir Knesset çalışanı ve Hadash için kampanya yürütmektedir. Berlin merkezli Barış için İsrailliler grubunun kurucularından biridir./

/Çeviri: A.Halûk Ünal/

https://nupel.tv/7-ekim-israil-toplumunu-nasil-donusturdu/