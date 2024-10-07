Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyı düzenleyen IŞİD üyeleri Beylikdüzü’nde atış talimi yapmış!

Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırı iddanamesinde dikkat çekici bir bilgi yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; IŞİD’li sanıklar İstanbul’da çeşitli yerlerde silahlı eğitim yapmış.

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıya ilişkin aralarında saldırganların da bulunduğu 43 sanık hakkında, 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sanıkların önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkması beklenirken iddianamede, tutuklu sanık Adam Khamirzaev hakkında yeni detaylar yer aldı.

halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; “Çeçenistan’da 1985’te doğan Khamirzaev, 2015’te Türkiye’ye geldi. İki yıl sonra IŞİD’ten tutuklandı. Sınır dışı edilerek, Dubai’ye gönderildi. 2022’de Türkiye’ye döndü. Başakşehir’de bir kasabın yanında çıkmaya başladı. Kiliseye saldıran David Tanduev ve Amırjon Kholiqov’u kasap dükkanında tanıdığını söylüyor.

Kharmirzaev, kilise saldırısından sonra Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Üzerinde ‘Andrei Guzun’ adına düzenlenmiş sahte pasaport çıktı. Kharmirzaev’in ‘Adam Abu-Darrar Al-Shishani’ kod adlı IŞİD üyesi olduğu ve “Türkiye’de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği” iddia ediliyor.

İddianamede, “MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce iletilen” kritik bir bilgiye yer verildi.

“BEYLİKDÜZÜ’NDE ATIŞ DENEMESİ YAPTIĞI…”

O bilgi şöyle:

“Khamirzaev’in Rusça konuşan örgüt iltisaklarının (bağlantıları) ülkemiz veya potansiyel olarak ABD’de ilave eylem planına dahil olabileceği, Khamirzaev’in 2023 sonları veya 2024 başlarında silah eğitimi organize etmeyi ve eylem gerçekleştirmek üzere gerekli malzemeleri temin etmeyi planladığı, Abdulaziz Abdullaev, Hamza Abu Hanzala, Dawud ve Abu Bakr isimli şahısların dahil olduğu gruptaki birden çok kişinin tabanca temin ettiği ve Beylikdüzü’nde atış denemesi yaptığı, ülkemizdeki grup içerisinde Abu Süleyman (Kod) Nazhmuddin Bisultanov’un da yer aldığı bildirilmiştir.”

EĞİTİP ABD’YE GÖNDERECEKLERDİ

Yine MİT ve İstihbarat Şubesi’nden gelen bir diğer bilgide ise geçen yıl IŞİD’in ABD’ye göndermek üzere Belgrad Ormanı’nda ya da Silivri’deki bir çiftlikte silahlı eğitimi çalışması yaptığı ileri sürüldü.

İstihbarat şu şekilde:

“Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahısların ABD’ye seyahatinde yardımcı olan DEAŞ’lı grubun içerisinde bulunan Makhammadyusuf Alısher Ugli Mirzoev isimli şahsın Temmuz 2023 yılında DEAŞ mensuplarını silahlar konusunda eğitmek ve daha sonra ABD’ye göndermek amacıyla Belgrad Ormanı’nda veya İstanbul’un eteklerinde Silivri’deki çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı ve silah temini arayışında olduğu, Mirzoev’in DEAŞ’ın sorumlularından Adam Khamirzayev’e rapor verdiği…”

Bu arada Khamirzayev’in evinde ‘Cihad Fıkhına İlişkin Ön Söz İle İlgili Sorular’ ve ‘Emirlere Talimatlar’ başlıklı kitaplar bulundu.

https://yurtsever.org.tr/2024/bakan-isikhanin-asci-yakini-almanyaya-atase-atandi-iddiasi-534887/