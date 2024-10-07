Patrik Avrem II, İsrail Saldırganlığından Etkilenen Lübnan Halkını Desteklemek İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısında Bulundu

ŞAM (SANA) – Antakya ve Tüm Doğu Patriği, dünyadaki Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Yüce Başkanı, Hazreti Patrik Mar Ignatius Aphrem II, bugün Lübnanlılara acil destek ve yardım sağlanması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Bugün Lübnan’ın El Atşane kentindeki Patriklik karargahından yayınlanan insani çağrıda Patrik Avrem II, İsrailli düşmanın masum Lübnanlılara karşı her gün devam eden katliamlarını ve bir buçuk milyondan fazla insanın şehirlerinden zorla yerinden edilmesini ve evlerinin yıkılmasını kınadı.

Lübnan’a yönelik bu haksız savaşın dayattığı yeni gerçekliğin, evlerini terk etmek zorunda kalan her Lübnanlıya yardım etmek için destekleme ve dayanışma gerektirdiğini, Lübnan’ın her yerinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için çok çalışmayı gerektirdiğini belirten Patrik II. Avrem, tüm Lübnanlıları tehlikeleri önlemek ve ülkenin anayasal yükümlülüklerini yerine getirmek için birlikte durmaya çağırdı.

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