Lionel Messi’nin kardeşi Yerevan’da! WCIT2024/DigiTec kapsamında konuşma yapacak

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin kardeşi Rodrigo Messi, Dünya Yenilik ve Teknoloji Kongresi (WCIT2024/DigiTec) kapsamında Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Karen Demirçyan Spor ve Konser Kompleksi’nin Quantum Salonu’nda (büyük salon) bir konuşma yapacak

Konu ile ilgili WCIT2024/DigiTec medya ekibi bir basın açıklamasında bulundu.

Rodrigo Messi, “Lionel Messi Management”ın Müdürü ve Play Time Ventures’ın özel danışmanıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/07/Lionel-Messi-Yerevan-WCIT2024-DigiTec/287066