Kilisede Kur’an-ı Kerim tilavetiyle anıldılar

İşgalcilerin saldırıları sonucu Gazze’de şehit olanlar, Hollanda’daki kilisede Kur’an-ı Kerim tilavetiyle anıldı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Dominicus Kilisesi’nde düzenlenen anma töreninde İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Dominicus Kilisesi’nde Gazze’de yaşamını yitirenler için düzenlenen anma törenine Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ve Filistin’in Hollanda’daki temsilcisi Büyükelçi Ammar Hijazi katıldı.

Törende Gazze’de hayatını kaybedenler için dua edildi ve soykırım kurbanları anıldı.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Amsterdam Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok’un Kur’an-ı Kerim okuduğu törende katılımcılar konuşma yaptı.

Dominicus Kilisesi’nin papazı ve teolog Janneke Stegmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze için tören düzenlediklerini söyledi.

Bir yıldır soykırım yaşandığını, çocuklar, kadınlar, erkekler, çok sayıda insanın öldürüldüğüne dikkati çeken Stegmen, “Kimse bu acıyı ve öfkeyi içine atamıyor. Bu nedenle, insanların duygularını ifade edebilecekleri ve mümkün olduğunda birlikte yas tutabileceğimiz bireysel bir yere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Stegmen, Gazze’deki soykırımın tüm dinlerden insanları rahatsız ettiğini belirterek, “Bizim için konuşmacıların Müslüman, Yahudi, Hristiyan, tüm inançlardan olması çok önemliydi. Hepsi de bu konu hakkında konuştu. Tanık oldukları adaletsizliği, soykırımın bu kadar uzun süredir devam ediyor olmasını ve bunun insanlar için ne anlama geldiğini anlattılar.” diye konuştu.

“Filistinlilerle daha az empati kuruyorlar”

Gazze’deki soykırımın kurbanlarıyla yeterince empati kurulmadığını anlatan Stegmen, bu soykırıma dayanmanın oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Stegmen, “Kilise tarafsız bir yer değil. Tarihsel olarak ve şimdi de Batı’daki pek çok Hristiyan, İsrail devletini destekliyor oysa Filistinlilerle daha az empati kuruyorlar ya da Filistinlilerin daha az acı çektiğini kabul ediyorlar. Bu şekilde Filistinlilerin çektiği acılara ve adaletsizliğe katkıda bulunabiliyorlar ve bu, gerçekten acı verici. Bu açıdan bakıldığında da bu kilisenin Filistinliler için bir yer olması, benim için gerçekten çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşmacılar, Gazze’deki soykırımı bir yıldır korku ve yas içinde izlediklerini ve her gün korkunç haberler ve dehşet verici görüntülerle karşılaştıklarını anlattı.

Gazze’deki soykırımın dünyanın gözü önünde canlı olarak gerçekleştiğini vurgulayan konuşmacılar, bu soykırımın Batılı devletlerce desteklenmesini eleştirdi.

Siyah kıyafetler giyen katılımcılar, kilisede belirlenen alana çiçekler bıraktı.

Etkinliğin sonunda Gazzeli sanatçılar, Arapça parçalar seslendirdi, bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

https://www.diyanethaber.com.tr/kilisede-kuran-i-kerim-tilavetiyle-anildilar