İzmir’in UNESCO programında yer alan en köklü kültürel miraslarından Sinyora ve Algazi Sinagoglarına saldırı

UNESCO Programında bulunan İzmir’en en köklü kültürel mirasları arasında yer alan Kemeraltı’ndaki Sinyora ve Algazi Sinagoglarının kapısı kırmızı boyalarla tahrip edildi. Kapıya ayrıca “560” rakamının da yazılması dikkat çekti. Saldırı İzmir’deki Yahudi cemaatinin yanı sıra turizm ve kültür camiasından da korkuya neden oldu. Saldırıyı yapanların polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

EGELİ GAZETE-UNESCO Programında bulunan İzmir’en en köklü kültürel mirasları arasında yer alan Kemeraltı’ndaki Sinyora ve Algazi Sinagoglarının kapısı kırmızı boyalarla tahrip edildi. Kapıya ayrıca “560” rakamının da yazılması dikkat çekti. Saldırı İzmir’deki Yahudi cemaatinin yanı sıra turizm ve kültür camiasından da korkuya neden oldu. Saldırıyı yapanların polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi Koordinatörü Nesim Bencoya, İsrail’i protesto için Sinyora Sinagogu’nin hedef alındığını düşündüklerini belirterek, “Kırmızı boyayla işaretlemişler. Bize siz katilsiniz? Siz Yahudisiniz’ mesajı veriliyor. Biz böyle algılıyoruz. Bu bir antisemitist saldırıdır. Cemaatimizde korkuya neden oldu” dedi.

Bu tür davranışların aynı zaman kültürel mirası da hedef aldığını hatırlatan Bencoya şöyle konuştu: “Sinyora Sinagogu UNESCO Programında yer alan tescilli bir yapı. Bunun İzmir’in kültürel ve ekonomik yapısına maliyeti büyük olur. Cahilce yapılmış bir hareket. İsrail’in yaptıklarından her defasında sivil Yahudi vatandaşları sorumlu tutuyorlar. Bu tür davranışların modern dünyada olmaması gerekir. Yerel yönetimlerin ses çıkarması gerekir.”

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