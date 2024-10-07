Frankofoni ülkeler, Ermenistan’la dayanışmayı ve barış sürecine desteği ifade eden bir karar kabul etti

19. Frankofoni zirvesi çerçevesinde, örgütün 54 tam üyesi devletinin Ermenistan ile dayanışma ve barış sürecine destek ifade ettiği “Frankofoni Bölgesindeki kriz durumları, bunların aşılması ve barışın güçlendirilmesi hakkında karar” kabul edildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kararda, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinde 1991 Almatı Deklarasyonu uyarınca her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi vurgulandı.

Frankofoni üye devletler, 19 Nisan 2024 Protokolü’nde yeniden teyit edilen ilkelere dayanarak eyaletlerarası sınırın çizilmesi ve restorasyonu sürecinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladılar․ Egemenlik, ulusal yargı yetkisi, eşitlik ve karşılıklılık ilkelerine saygı temelinde bölgesel iletişim kanallarının yeniden açılmasını teşvik etti.

Güç kullanımının kabul edilemezliği vurgulandı ve barış sürecini sekteye uğratabilecek kavgacı söylemlerden ve nefret söyleminden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Kararda ayrıca, Ermenistan’da bulunan Avrupa Birliği Sivil Misyonu’nun (EUMA) önemi ve sınır bölgelerinde istikrara katkısı vurgulandı.

Kararda, Dağlık Karabağ’dan zorla yerlerinden edilen mültecilere sürekli insani yardım sağlanması, savaş esirleri ve diğer tutuklular ile kayıp kişilerin sorunlarının çözümünün önemine vurgu yapıldı.

Uluslararası Frankofoni Örgütü, Dağlık Karabağ’daki kültürel mirasın yok edilmesi ve üye devletlerinin UNESCO misyonunun Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerde uygulanmasına verdiği destek konusundaki endişesini bir kez daha teyit etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/07/Frankofoni-ülkeler-Ermenistan-Azerbaycan/287040