Bakü’de yapılacak olan COP-29’a Ermeni oyunu

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Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Aksakallıları Birliğinden (TAİB) çok önemli Ermeni açıklaması geldi.

Murat Şengül

Kasım ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) yaklaşırken, Batı’nın kışkırttığı Ermeni vasıflı bazı art niyetli kişilerin bu organizasyonu sosyal medyada gölgede bırakacak eylemlerinin olduğu ortaya çıktı.

TAİB Kurucu Başkanı Ramin Ahmedov konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ahmedov, “Devletimizin itibarını zedelemek isteyen bazı zihniyetlerin, karalama kampanyaları yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu art niyetli kişiler, hainler halkımızın kafasını karıştırıp yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Sosyal medya platformlarında dezerformasyona neden oluyorlar. Gerek Azerbaycan gerekse Türk Dünyası bu tür oyunlara gelmemeli.” şeklinde konuştu.

TAİB Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmedov, bu Ermenilerin Azerbaycan’a yönelik ilk ayak oyunlarının olmadığını, sonda olmayacağını belirterek, “Sosyal medyada COP29 ile ilgili yeni bir dezerformasyona başladılar ancak Türk Dünyasının bu oyunlara gelmeyeceğini biliyoruz. Yapılan sorumsuz ve provokatif paylaşımlara her birimiz itiraz etmeli ve tepki göstermeliyiz. Bu ihanet şebekesine cevap vermeliyiz. COP29 dünya çapında önemli bir süreç olup, Azerbaycan’ın bu sürece katılması ve Bakü’nün böyle prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapması da ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir. Hepimizin tek bir yolu vardır. Liderimiz İlham Aliyev’in gösterdiği yoldur. Bizim başka yolumuz yoktur.” ifadelerini kullandı.

https://www.kastamonuguncel.com/baku-de-yapilacak-olan-cop-29-a-ermeni-oyunu/46260/