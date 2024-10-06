Sezonun ilk sevgi sofrasında bütçe açığı kapanmadı

İşhan Erdinç

Okulların bütçe açıklarının kapanması için kurulan sevgi sofralarında (madağ) sezon bu hafta başladı. Türkiye’deki ekonomik darboğaz, geliri olmayan Ermeni kurumlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Okulların geçtiğimiz yıl bütçe açıkları toplam 85 milyon TL civarındaydı. Bu yıl bu rakamın iki kat arttığı tahmin ediliyor. Dönemin ilk sevgi sofrası Samatya Sahakyan Okulu yararına kuruldu. 27 milyon 600 bin TL bütçe açığı olan okul için 20 milyon TL’ye yakın bağış toplandı.

6 Ekim Pazar günü Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyasetinde yapılan Badarak ayinini Kilise’nin din görevlisi Rahip Kaspar Garabedyan yönetti. Ayinde ilahiler şef Sevan Agoşyan yönetimindeki Sahakyan Korosu tarafından seslendirildi. Ayinin ardından Kilise’nin bahçesinde kurulan sevgi sofrasına geçildi. Sevgi sofrasına Patrik Maşalyan’ın yanısıra AKP milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, hayırseverler Hayk Aslanyan ve Aret Ergan, Karagözyen Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil, Ortaköy Vakfı Başkanı Sarkis Çetinkaya ve diğer vakıfların başkanları ve yöneticileri katıldı.



Sahakyan Okulu’nun bütçe açığı geçtiğimiz yıl 14 milyon 300 bin TL idi. 8 Ekim 2023’te yapılan madağda 13 milyon 150 bin TL toplanmış, açık tam olarak kapanmamıştı.

Madağ yemeğinin açılış konuşmasını Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Nurhan Davulciyan yaptı. Davulciyan, ERVAB Mali Komisyonu’nun çalışmalarıyla birlikte bütçe açıklarının 27 milyon 600 bin TL olduğunu, toplum olarak birlikte hareket etmenin zamanının geldiğini söyledi.

Madağ Tertip Heyeti Eşbaşkanı Antranik Kösedağ, azınlık okullarının devlet desteği alamadığını hatırlattı. Kösedağ, toplum olarak yeni bir uyanışa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Ermeni toplumunda sıklıkla gündeme gelen okulların kapatılması fikrinin hoş bir ifade olmadığını belirtti. Anadolu yakası vakıflarının bir araya gelmesinin önemli gelişme olduğunu ifade eden Sıvacıoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptığını, kendisine vakıfların dayanışma içerisinde olmaları gerektiğinin söylendiğini aktardı. Milletvekili Sıvacıoğlu, vakıf yönetimlerinde yer almak isteyenler için ‘İçinizde iyi niyet yoksa vakıf işine girmeyin’ dedi.

Kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, yemekte 20 milyon TL’ye yakın bağış toplandığını söyledi.

Patrik Maşalyan, Ermeni toplumunda örgütlenme sorununun devam ettiğinin altını çizdi. Patrik Maşalyan, Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı’nın 6 milyon TL bağışta bulunduğunu söyleyerek vakıf başkanı Sarkis Çetinkaya’ya teşekkür etti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31081/sezonun-ilk-sevgi-sofrasinda-butce-acigi-kapanmadi