Ormanlık alandaki iki kilise arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ’su olanlar 12 saniyede buluyor

Zeka oyunları, bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlardır. İşte IQ’su yüksek olanları en fazla 12 saniye oyalayabilecek bir test daha.

Yunus Emre Kılıç

İşte kafanızı karıştıracak yeni bir bulmacayla daha karşınızdayız. Ormanlık alandaki kiliseyi gösteren bu iki fotoğraf arasında 3 fark var. Bulmak için ise 12 saniyeniz var.

Yalnızca yüksek IQ’su olanlar iki resim arasındaki 3 farkı 12 saniyede buluyor.



Neredeyse tamamen aynı görünen bu iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiyseniz bravo. Bu sizin yüksek IQ’lu olduğunuzu gösteriyor.

Eğer iki resim arasındaki farkları 12 saniyede bulamadıysanız üzülmenize hiç gerek yok. Sorunun doğru yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor.

https://haberglobal.com.tr/yasam/ormanlik-alandaki-iki-kilise-arasindaki-3-farki-sadece-yuksek-iqsu-olanlar-12-saniyede-buluyor-383852