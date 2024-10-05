ALMANYA – İlk kez kiliseye sığınan bir mülteci sınır dışı edildi

Hemin Abdullah

Duesseldorf (Rûdaw) – Almanya kiliselere sığınan göçmenleri de sınır dışı etmeye başladı. Hamburg’da kilisede kalan bir göçmen bu hafta İsveç’e sınır dışı edildi.

Almanya’da Katolik ve Protestan kiliseleri, Sol ve Yeşil partiler endişeli çünkü Alman polisi bu hafta 29 yaşındaki bir göçmeni kiliseden çıkarıp İsveç’e zorla sınır dışı etti.Kilise, göçmenin çok hasta olduğunu ve bu nedenle Hamburg’daki bir kilisenin onunla ilgilendiğini söylüyor.Almanya’da sığınma talebinin reddedilmesinin ardından İsveç’e sınır dışı edildi. Çünkü bu kişinin İsveç’te parmak izi vardı ve orada zaten sığınma talebinde bulunmuştu.Almanya’da Yahudi sinagoglar, kiliseler ve dini kurumlar, göçmenlere, davaları bitene ve ülkeyi terk etmek zorunda kalana kadar insani gerekçelerle geçici barınma sağlama hakkına sahip.Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer şekilde dini kurumlarla devlet arasında anlaşmalar var, ancak hiçbiri göçmenlere Almanya kadar kucak açmadıAlman hükümeti, polisin göçmeni kiliseden çıkarmaya gittiğinde göçmenin hiçbir şekilde zorluk çıkarmadığını ve gönüllü işbirliği yaparak sınır dışı edildiğini belirtti.

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