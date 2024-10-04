Sarıyer Maslak’ta 548 metrekarelik kavşağın sahibi aranıyor!

İstanbul’un en ünlü plazalarının yer aldığı Sarıyer Maslak’ta 548 metrekarelik bir parselin sahibi mahkeme tarafından aranıyor. Park Plaza ile Windows Plaza arasında yer alan ve içinde geniş bir kavşak da bulunan 1775 ada 74 parselin sahipleri 3 ay içinde bulunamazsa, arsa devlete kalacak.

Sarıyer Maslak‘ta Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki Park Plaza ve Windows Plaza arasında kalan 548 metrekarelik 1775 ada 74 nolu parselin sahipleri İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aranıyor. 16 Aralık 2024 tarihine kadar söz konusu parselin sahipleri bulunamazsa, arazi devletin olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyım Bürosu arasında görülen tapu iptali ve tescil davasında söz konusu parselin sahiplerini bulabilmek için tebliğ çıkartıldı. Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davasında, 74 parselin sahiplerinin Karabet ÇINGI, Mari YAZICIYAN ve Nıvart DOĞANAY oldukları ifade edildi.

3 AY İÇİNDE SAHİPLERİ BULUNAMAZSA KAVŞAK DEVLETE GEÇECEK!

Mahkeme tebliğinde; “Davaya konu İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Mirgün Mahallesi, Şişli Büyükdere Caddesinde bulunan 48 pafta, 154 ada, 74 parsel sayılı, (Yeni 1775 ada, 74 parsel) 548 metrekrare sahalı, arsa vasıflı taşınmazın malikleri Karabet ÇINGI, Mari YAZICIYAN ve Nıvart DOĞANAY’ın kim ve nerede oldukları tespit edilemediğinden İstanbul 24. Sulh hukuk mahkemesinin 2004/875 (eski Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi) Esas sayılı dosyası ile 31/05/2005 tarih, 2004/875 E., 2005/32 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım tayin edilmiştir. Arsa vasıflı taşınmazın malikleri Karabet ÇINGI, Mari YAZICIYAN ve Nıvart DOĞANAY‘ı tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2024/151 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur “denildi.

SARİYERGAZETESİ.COM/ BEKİR BATU/ ÖZEL HABER

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