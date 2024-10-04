KarDes’e Bağlarbaşı da eklendi, tanıtımı Tıbrevank’ta yapıldı

Hrant Dink Vakfı tarafından hayata geçirilen KarDes, Türkiye’nin çokkültürlü mirasını ve çokkatmanlı yapısını keşfetmek isteyen kullanıcılar için Türkçe ve İngilizce, kişisel gezi rehberi olarak tasarlanmış bir mobil uygulama. Bugüne kadar İstanbul’un birçok semtinin yanısıra Ankara ve İzmir de KarDes uygulamasının kapsama alanına girdi. Son olarak İstanbul Ermeni kültürü ve hafızasında önemli bir yeri olan Bağlarbaşı semti de de artık KarDes’te. Bu vesileyle semtin köklü kurumlarından Surp Haç Tıbrevank’ta bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Hrant Dink Vakfı’nın geliştirdiği #KarDes mobil uygulamasının Bağlarbaşı bölgesi için hazırlanan yeni hafıza turu 2 Ekim Çarşamba günü Üsküdar’daki Surp Haç Tıbrevank Lisesi salonunda yapılan etkinlikle tanıtıldı.

Surp Haç Tıbrevank Lisesi öğrencileri ile yapılan atölyeler sonucunda hazırlanan Bağlarbaşı Turu, bölgenin çokkültürlü geçmişini keşfetmek isteyenler için KarDes uygulamasına eklendi. Atölyeler kapsamında Üsküdar Bağlarbaşı’nın geçmişindeki çokkültürlü hafızası, bugün var olan veya olmayan yapıların hikâyeleri ve geçmişte bölgede yaşamış ve günümüzde hâlâ yaşayan farklı toplumlardan insanların anıları derlendi.

Tanıtım etkinliği, okul müdürü Serkan Kıyıcı’nın açılış konuşması ile başladı. Ardından, Kültürel Miras ekibi, KarDes mobil uygulamasını ve Bağlarbaşı turu içeriklerini sundu. Sunum sonrası yapılan söyleşide, yazar Sevengül Sönmez, akademisyen Mehmet Fatih Uslu ile mimar ve yazar Zakarya Mildanoğlu, Üsküdar’ın geçmişi hakkında konuştular.

Hrant Dink Vakfı “Turun hazırlanmasına ve şekillenmesine katkı sunan Surp Haç Tıbrevank öğrencilerine ve öğretmenlerine, gönüllü olarak içeriğe destek veren herkese teşekkür ederiz” mesajını paylaştı.

Soldan sağa; Mehmet Fatih Uslu, Sevengül Sönmez, Zakarya Mildanoğlu

Bağlarbaşı turu Surp Haç Tıbrevank Lisesi öğrencileri tarafından seslendirildi.

KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları mobil uygulaması gerek App Store, gerekse de Google Play‘den indirilebilir.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31080/kardes-e-baglarbasi-da-eklendi-tanitimi-tibrevank-ta-yapildi