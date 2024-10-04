Eski Dağlık Karabağ Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’ın avukatları, Azerbaycan’da işkence ve iftira nedeniyle dava açtı

Dağlık Karabağ’ın eski Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’ın Azerbaycan’da tutuklu bulunması üzerine avukatları, Perşembe günü Bakü’de işkence gördüğü ve hızlı yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarıyla yasal işlem başlattı. Reuters’ın haberine göre, Azerbaycanlı yetkililer davalar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Vardanyan’ın avukatları yaptıkları açıklamada, davalardan birinin, Vardanyan’ın Nisan 2024’te başlattığı açlık grevi sırasında gördüğü muameleye ilişkin olduğunu belirtti. Açıklamada, Vardanyan’ın ceza hücresine kapatıldığı, zorla ayakta tutulduğu, yıkanmasının yasaklandığı ve iki gün boyunca su verilmediği ifade edildi.

Bir diğer davada ise Vardanyan’ın geçen yıldan bu yana tutuklu olması nedeniyle hızlı yargılanma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü. Ayrıca, Vardanyan’a iftira attığı gerekçesiyle Azerbaycan’da yayın yapan Rusça “Baku İşçisi” gazetesine karşı da dava açıldı.



Azerbaycan’ın kolluk kuvvetleri, Ruben Vardanyan’ı ‘terörü finanse etmek, yasa dışı silahlı grupların faaliyetlerine katılmak ve Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmekle’ suçladı.

Vardanyan, 27 Eylül 2023’te Laçin Koridoru’ndan yasadışı bir şekilde kaçırılarak Bakü’de tutuklandı ve o zamandan beri gözaltında tutuluyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/04/Dağlık-Karabağ-Devlet-Bakanı-Azerbaycan/286866