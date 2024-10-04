Ermenistan’ın önde gelen futbol kulübü “Noah” Çek “Mlada Boleslav”ı mağlup etti

Konferans Ligi’nin ilk turunda Ermenistan’ın önde gelen futbol kulübü “Noah” Vazgen Sargsyan’ın adını taşıyan “Cumhurriyetçi” stadyumunda Çek “Mlada Boleslav”ı konuk etti.
Maçın ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 58. dakikasında “Noah” öne geçti. İlk gol Mateusz Ayash attı. 76. dakikada ise “Noah” avantajı ikiye katladı. Golü Virgil Pinson kaydetti.
Ermeni futbol kulübü bir sonraki maçını 24 Ekim’de Viyana’da yapacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/04/Noah-Mlada-Boleslav/286875
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