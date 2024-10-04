Ermeni Soykırımı Anıtı baştan sona yenilenecek

Önümüzdeki günlerde Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi ve çevresinin restorasyonuna başlanacak.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, basın toplantısında, anıt kompleksinin yenileme çalışmalarınin iki ana aşamada gerçekleştirileceğini belirtti. Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi ve çevresinin tadilatına önümüzdeki günlerde başlanması ve Ermeni Soykırımı’nın 110’uncu yıldönümü başlamadan tamamlanması planlanıyor.

İkinci aşama ise 2025 yılı ortasında başlayacak olan Ermeni Soykırımı Müze-Enstitünün restorasyonu olacak.

Temel onarımı mimari grubunun başkanı Ermeni Soykırımı Anıt ve Müze-Enstitünün mimarlarından Sashur Kalashyan’dır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/04/Ermeni-Soykırımı-Anıtı-baştan-sona-yenilenecek/286919