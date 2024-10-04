Başbakan Paşinyan, Frankofoni Köyü’ndeki Ermeni pavyonunu ziyaret etti

Başbakan Nikol Paşinyan, Paris’teki Centquatre-Paris kültür merkezinde düzenlenen Frankofoni Köyü’nü ziyaret etti.

Ziyaret, Uluslararası Frankofoni Örgütü zirvesi kapsamında gerçekleşti. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Köy’de açılan Ermeni pavyonunu gezerek sergilenen eserleri inceledi.

Sorumlular, pavyonun ziyaretçilerine Ermenistan’ı, tarihini ve kültürünü en iyi şekilde tanıtacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Ayrıca pavyon, Ermenistan’a sanal bir tur imkanı da sunuyor.

Frankofoni Örgütü zirvesi ise 4-5 Ekim tarihlerinde Fransa’da gerçekleştirilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/04/Paşinyan-Frankofoni-Ermeni-pavyonunu/286853