Yeni Fransız Hükümetindeki 3 Ermeni Bakan kim?

Fransa’nın yeni hükümetinde 3 Ermeni bakan yer alıyor. Tüm bakanlar, Macron’un “En Marche!” Partisinin üyeleridir.

Astrid Panosyan-Bouvet – Çalışma ve İstihdam Bakanı

53 yaşındaki Astrid Panosyan-Bouvet, özel sektörde çalışmış ve Macron liderliğindeki “En Marche!” hareketinin 5 kurucusundan biridir. Yeni atanan bakan, kentsel kalkınma ve sosyal politika alanında geniş deneyime sahip. Ayrıca Fransa’daki Ermeni topluluğuyla olan bağlantılarıyla da bilinir.

Guillaume Kasparyan – Kamu Hizmeti, Devlet Faaliyetlerinin Basitleştirilmesi ve Dönüştürülmesi Bakanı

36 yaşındaki Guillaume Kasparyan, önceki hükümette Konut İnşaatı Bakanı olarak görev yapmıştır. 2020 yılında Artsakh’ın tanınmasını öngören parlamenter kararnamenin ortak yazarıdır. Ayrıca Fransa ile Ermenistan arasında askeri-teknik işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Kasparyan, Fransa’daki Ermeni topluluğuyla aktif temas halindedir.

Antoine Armand – Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanı

33 yaşındaki Antoine Armand, Fransa’da finans bakanı olarak bu kilit pozisyona gelen en genç isimlerden biridir. Daha önce Ulusal Meclis’in Ekonomik İşler Komitesi’nin başkanlığını yapmıştır. Ünlü Fransız “Direniş” katılımcısı, mucit, Fransız Akademisi üyesi ve SNCF (Fransa Devlet Demiryolları) başkanı olan Louis Armand’ın torunudur. 2015 yılında Sorbonne’da “Almanya’nın Ermeni Soykırımı’ndaki Sorumluluğu” üzerine bir tez savunmuştur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/03/Fransız-Hükümetindeki-Ermeni-Bakan/286830