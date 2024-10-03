İstanbul Rum Patrikliği: Yardım amacıyla düzenlenen konser farklı alanlara çekilerek Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan halkları rahatsız etmiş, barış ortamını etkilemiştir

“Bu dil, birlikte yaşama kültürünü yaralamaktadır”

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos‘un geçtiğimiz hafta Yunanistan’ı ziyareti sırasında Atina’da düzenlenen İmroz Konferansı ve Gökçeada Rum Okulları için düzenlenen yardım konseri sonrasında basında ve sosyal medyada çıkan birtakım haberlere yönelik İstanbul Rum Patrikliği tarafından bir açıklama yapıldı. Gökçeada ve Bozcaada’ya ilişkin asılsız haberlerin yayımlandığı belirtilen açıklamada “Yardım amacı güderek düzenlenen bir konser kimi kişi ve kurumlarca farklı alanlara çekilerek Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan halkları rahatsız ettiği gibi barış ortamını da etkilediğini üzüntüyle belirtiriz,” denildi.

İstanbul Rum Patrikliği tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Son dönemde basında ve sosyal medyada kimi kişiler tarafından kurumumuz ve Sayın Patrik Hazretleri I. Bartholomeos hakkında yayınlanan bazı asılsız haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamanın yapılması tarafımızdan gerekli görülmüştür.

Sayın Patrik Hazretleri, 19 Eylül 2024’te Yunanistan’a bir ziyaret düzenlemiştir. Patrik Hazretleri’nin Kılkış’ta (Kilkis) başlayan ziyareti Selanik’te devam etmiş ve başkent Atina’da düzenlenen İmroz Konferansı ve Gökçeada Rum Okulları için düzenlenen yardım konseri sonrası son bulmuştur.

Gökçeada’da bulunan ilkokul, ortaokul ve lisemiz 10 sene önce devletimizin izin ve yardımlarıyla Rum çocuklarımızın ana dilde eğitim alabilmesi için yeniden açıldı. Geçtiğimiz günlerde Atina’da yukarıda bahsi geçen İmroz Konferansı sonrasında Herodes Atticus Odeonu’nda adalardan göç etmiş Rumların inisiyatifiyle okullarımız için yardım konseri düzenlendi. Söz konusu konferans ve yardım konseri sonrası basında ve sosyal medyada Gökçeada ve Bozcaada’ya ilişkin asılsız haberler yayınlandı. Yardım amacı güderek düzenlenen bir konser kimi kişi ve kurumlarca farklı alanlara çekilerek Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan halkları rahatsız ettiği gibi barış ortamını da etkilediğini üzüntüyle belirtiriz.

Rum halkı, asırlar boyunca bu toprakların kadim bir parçası olarak İstanbul’da ve Anadolu’da varlığını sürdürmüştür. Nefret dili kullanılarak toplumumuza, kurumumuza ve Sayın Patrik Hazretleri’nin şahsına ve makamına karşı yönetilen ifadeleri esefle karşılıyoruz. Bu dil, birlikte yaşama kültürünü yaralamaktadır. Konuya ilişkin hassasiyetinizi rica eder, siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.”

https://www.t24.com.tr/haber/istanbul-rum-patrikligi-yardim-amaciyla-duzenlenen-konser-farkli-alanlara-cekilerek-gokceada-ve-bozcaada-da-yasayan-halklari-rahatsiz-etmis-baris-ortamini-etkilemistir,1187555