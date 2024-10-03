Fransa’da Ermeni efsanevi şarkıcı Charles Aznavour’un fotoğraf sergisi gösterilecek

Fransa’nın Sen-Trope kentinde 15 Ekime kadar dünyaca ünlü Ermeni şarkıcı, söz yazarı, şair, yazar, sinema oyuncusu ve halk figürü Charles Aznavour’un fotoğraf sergisi gösterilecek.

Aznavour, ünlü Fransız şarkıcı ve sinema oyuncusu Edith Piaf’ın kendisine ilk kamerayı verdiği 1948’den beri fotoğrafçılıkla ilgileniyordu.

Aznavour’un çektiği fotoğraflar, onun sonsuz yeteneğinin birçok yönünden biri daha ön plana çıkarıyor.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/03/Charles-Aznavour/286808